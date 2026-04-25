Grgića već dva puta uhitili, opet bi na izbore za gradonačelnika: 'Neka izađe, ljudi će reći svoje'

Na korzu u Novoj Gradiški ove će se subote od 9 sati prikupljati potpisi za kandidaturu na prijevremenim izborima. Novogradiščanima je jedno ime vrlo dobro poznato, a to je ime Vinka Grgića, čovjeka koji je posljednji sjedio u fotelji gradonačelnika. I na prošlim redovnim izborima Grgić je, unatoč aferi Janaf, dobio povjerenje mještana Nove Gradiške.

- Hvala Bogu da će se kandidirati. Puno je učinio za naš grad. To možete vidjeti na svakom koraku. Smatram da će i ovog puta proraditi naš slavonski inat, možda ne u tolikoj mjeri, jer svi znamo odakle pušu vjetrovi da se s političke scene makne Vinko Grgić. Iskreno, očekujem da će opet biti na čelu grada i da će još mnogo toga uraditi za boljitak nas svih - rekla je Danijela Klarić, mještanka Nove Gradiške.

Svi sugovornici u tom simpatičnom gradiću u podnožju Psunja smatraju da je kandidatura odraz toga što Grgić smatra da nije kriv za ono što mu stavljaju na teret.

- Neka izađe na izbore, građani će reći svoje. Smatram da će pobijediti u prvom krugu. Moje je mišljenje da nije dobro uradio što je pogodovao da se na pojedinim mjestima u gradu zaposle cijele obitelji, tako je drugima uskratio da se kandidiraju za neko od radnih mjesta u gradskoj upravi ili u tvrtkama koje su u nadležnosti grada. Ne zaboravimo da je vlast slast. U biti, njemu to zakon dozvoljava i on će to iskoristiti - kaže Slavko Jakešević iz Nove Gradiške.

Iako u uređenijim demokracijama ovakav scenarij smatraju krajem karijere, Grgić u Novoj Gradiški pokušava ispisati novo poglavlje svoje specifične političke sudbine. Sa Sabinom Vlaović, kandidatkinjom za svoju zamjenicu, poruka mu je "Nova Gradiška kakvu i dalje želim".

Ime Vinka Grgića godinama je sinonim za afere koje su prelazile lokalne okvire. Njegov pad počeo je 2020. u okviru afere Janaf, kad je uhićen zbog sumnje da je primio 100.000 kuna mita od poduzetnika Kreše Peteka kako bi mu namjestio projekt gradnje solarne elektrane Biosol, vrijedan 4,1 milijun kuna. Taj slučaj, koji je preuzeo Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), još čeka pravomoćni epilog. Najnoviji udarac stigao mu je u veljači ove godine, kad su ga ponovno uhitili u akciji Uskoka.

Istraga je ovaj put još šira i konkretnija - iznuđivanje “reketa”: terete ga da je od poduzetnika tražio 25 posto udjela u dobiti ugostiteljskog objekta u prostoru bivše robne kuće Nama; namještanje poslova vlastitoj tvrtki: sumnjaju da je uvjetovao dobivanje dozvola i zakupa zemljišta angažiranjem njegove privatne projektantske tvrtke Entazis.