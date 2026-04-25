Vinko Grgić, dva puta uhićivan zbog korupcije, opet u utrci za gradonačelnika Nove Gradiške

Očekivanja su uvijek pozitivna. Da ne mislimo da je tako, ne bismo ni izašli na izbore, kako sada, tako i svih ovih prošlih godina, rekao je Grgić, istaknuvši kako smatra da je gradska uprava ostvarila značajne rezultate.

- Mislim da smo puno toga napravili i da imamo još volje, energije i znanja napraviti još više - dodao je Grgić na glavnom gradskom trgu.

Kandidatkinja za njegovu zamjenicu ponovno će biti Sabina Vlaović, koja trenutno privremeno obnaša dužnost gradonačelnice.

Grgić je rekao da je odluku o ponovnoj kandidaturi doživljava kao obvezu prema građanima.

- Ljudi mi kažu: ‘Obećao si nam prije godinu dana puno toga. Sad si otišao, moraš se vratiti, moraš završiti’ - kazao je.

Govoreći o prikupljanju potpisa potrebnih za kandidaturu, naglasio je kako je odaziv građana velik.

- Ljudi od jutra dolaze, daju potpise. Lijepa je podrška, gotovo iznenađujuća. Od devet sati su u redu, u gužvi, svi dobronamjerni. Ne mogu napustiti brod jer mislim da moramo doći do kraja i završiti tu svoju plovidbu - kazao je.

Kampanju Grgić nastavlja ističući kontinuitet u planiranju.

- Plan je od prošle godine isti, ostajemo na istim projektima. Osluškujemo građane i njihove prijedloge, neke ćemo sigurno uvrstiti - rekao je.

Grgić, koji je deset godina vodio Novu Gradišku, poručio je građanima da mu daju "još koju godinu da završimo ovu priču". "Ako mislite da to više nije dobro, povući ću se, zahvaliti svima i otići časno."

Prijevremeni izbori za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se u nedjelju, 17. svibnja. Dosadašnji gradonačelnik Grgić podnio je ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru. Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.

Grgić je ostavku na mjesto gradonačelnika prvi put podnio prije pet godina, nakon što je uhićen u rujnu 2020., kada su ga policijski istražitelji priveli u okviru istrage jednog od krakova afere JANAF.

Kao tadašnji SDP-ov gradonačelnik i saborski zastupnik podnio je ostavku na funkciju gradonačelnika u listopadu 2020. godine, dok je bio u istražnom zatvoru u Remetincu, no na izborima 2021. pobijedio je u prvom krugu kao nezavisni kandidat.

Optužnica, koju je prije pet godina potvrdio Županijski sud, tereti ga da je primio 100.000 kuna u zamjenu za pogodovanje pri dodjeli poslova u Novoj Gradišci. Unatoč tome, na lokalnim izborima prošle godine ponovno je, kao nezavisni, izabran za gradonačelnika Nove Gradiške.