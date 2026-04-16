OGLASILO SE POVJERENSTVO

U Novoj Gradiški prijevremeni izbori za gradonačelnika

Piše HINA,
Nova Gradiška: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić opet na meti istražitelja | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Od četvrtka počeli su teći rokovi za podnošenje kandidatura za prijevremene izbore za gradonačelnika Nove Gradiške, koji će se održati u nedjelju, 17. svibnja, izvijestilo je Državno izborno povjerenstvo

Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu  Nove Gradiške u roku 14 dana, odnosno najkasnije do 30. travnja. Kandidati za gradonačelnika trebaju prikupiti 450 potpisa birača kako bi njihova kandidatura bila pravovaljana. Nakon isteka roka za predaju kandidatura, Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati za utvrđivanje i objavu pravovaljanih kandidatura, čime službeno započinje izborna kampanja.

Prvi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se 17. svibnja, a ako nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova drugi krug bit će održan 31. svibnja.

ISPITANI SU SVI SVJEDOCI DOZNAJEMO Grgić iz zatvora podnio ostavku: Nova Gradiška ide na prijevremene izbore!
DOZNAJEMO Grgić iz zatvora podnio ostavku: Nova Gradiška ide na prijevremene izbore!

Dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić podnio je ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.

Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.

Od izlaska iz pritvora nije se javno oglašavao, pa zasad nije poznato hoće li se ponovno kandidirati na prijevremenim izborima.

