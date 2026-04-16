U Novoj Gradiški prijevremeni izbori za gradonačelnika

Prijedlozi kandidatura moraju biti dostavljeni Gradskom izbornom povjerenstvu Nove Gradiške u roku 14 dana, odnosno najkasnije do 30. travnja. Kandidati za gradonačelnika trebaju prikupiti 450 potpisa birača kako bi njihova kandidatura bila pravovaljana. Nakon isteka roka za predaju kandidatura, Državno izborno povjerenstvo ima 48 sati za utvrđivanje i objavu pravovaljanih kandidatura, čime službeno započinje izborna kampanja.

Prvi krug izbora za gradonačelnika Nove Gradiške održat će se 17. svibnja, a ako nijedan kandidat ne osvoji natpolovičnu većinu glasova drugi krug bit će održan 31. svibnja.

Dosadašnji gradonačelnik Vinko Grgić podnio je ostavku početkom ožujka nakon uhićenja zbog sumnje na počinjenje koruptivnih kaznenih djela i boravka u istražnom zatvoru.

Grgić je već jednom, u listopadu 2020., podnio ostavku u sličnim okolnostima, no ponovno se kandidirao na izborima 2021. i pobijedio, a uvjerljivu pobjedu ostvario je i na prošlogodišnjim redovnim izborima.

Od izlaska iz pritvora nije se javno oglašavao, pa zasad nije poznato hoće li se ponovno kandidirati na prijevremenim izborima.