Gripa ne jenjava: Još jedna osoba preminula, u bolnicama završilo još 320 oboljelih

U Hrvatskoj je tijekom ove sezone gripe, zaključno s 28. prosincem, pristiglo 29.771 prijava oboljelih od gripe, od čega je nešto više od pet tisuća zaprimljeno u posljednjem, 52. tjednu, od 21. do 28. prosinca, objavio je danas Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ). To je dvostruko manje prijava nego u tjednu prije. Kako pojašnjava HZJZ, manji broj zaprimljenih prijava oboljelih od gripe u posljednjem tjednu vjerojatno je povezan s manjim brojem radnih dana, a ne sa stvarnim padom broja oboljelih.

Toplomjer, ilustracija za povišenu tjelesnu temperaturu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Najnovije prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu se u 52. tjednu najveća stopa prijava gripe bilježi u Varaždinskoj i Krapinsko-zagorskoj županiji. Najviše je oboljelih, očekivano, u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

U usporedbi s istim razdobljem zadnjih desetak sezona, bilježi se raniji porast broja oboljelih od gripe. Primjerice, od mjeseca listopada zaprimljeno je 29.771 prijava u odnosu na 667 prijava u tom periodu lanjske sezone. I dok je dosad na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 950 oboljelih, od kojih 45 na jedinici intenzivnog liječenja, lani je zbog gripe hospitalizirano ukupno 69 oboljelih, od kojih troje u jedinici intenzivnog liječenja. To znači da je u tjednu od 21. do 28. prosinca ove godine bilo 320 više hospitaliziranih nego dotad.

Ilustracija za cijepljenje protiv gripe | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći, napominje HZJZ, koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse). Tijekom ove sezone do sada su prijavljena pet smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, izvijestio je HZJZ. To znači da je u 52. tjednu umrla jedna osoba jer je u 51. tjednu bilo četvero preminulih.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u posljednjem tjednu zabilježeno je 41 % pozitivnih nalaza na gripu. U pozitivnim uzrocima detektirani je virusi gripe A, pri čemu je među subtipiziranim uzorcima dokazano 50 % virusa tipa A/H3 i 50 % virusa tipa A/H1N1pdm09.