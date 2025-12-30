Gripa eskalirala, 15 puta više ljudi je u bolnicama nego lani, liječnici upozorili: 'Cijepite se!'

Gripa je ove sezone došla nekoliko tjedana ranije, puno je više oboljelih i hospitaliziranih nego u isto doba lani, a vrhunac sezone tek se očekuje, taman oko Nove godine, zbog okupljanja na dočecima. KBC Osijek i Rijeka su do daljnjega zato zabranili posjete bolesnicima, u KBC-u Zagreb su dozvoljeni na pet do deset minuta, samo jedna osoba po pacijentu, uz obavezno korištenje maske.

- Gripa je eskalirala, bolnice su pune, kod nas su na odjelu, od ukupno trinaest soba, u njih sedam oboljeli od gripe, i svakog dana imamo sobu više za njih. Radi se o oboljelima koji su u gripi razvili komplikacije, najčešće upalu pluća, i treba im terapija kisikom. Uglavnom su u pitanju pacijenti srednje i starije životne dobi, kaže za 24sata prim.dr. Saša Srića, šef Odjela interne medicine s pojačanom intezivnom skrbi KBC-a Zagreb.

- Unatrag dva dana bilježimo 50 do čak 70 posto više hospitalizacija zbog gripe. I ovoga trenutka na čekanju za hospitalizaciju imamo petnaest pacijenata. One koje možemo, otpuštamo kući kad im terapija kisikom više nije potrebna, dobiju antivirusnu terapiju, napominje dr. Srića.

Upozorava da bi novogodišnja okupljanja mogla generirati još puno oboljelih.

- Svima koji se nisu cijepili preporučam da to učine, nije kasno za cijepljenje. I svakako uzimati C, D i B vitamin, cink, za jačanje imuniteta. Velik broj hospitaliziranih ništa od toga nije uzimao, kaže liječnik.

Zagreb: Saša Srića, pulmolog u Klinci za plućne bolesti Jordanovac | Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL



- Razlog ovako velikom broju oboljelih je tradicionalno loša procijepljenost populacije u Hrvatskoj, kao i mogućnost da ove je ove godine zaštitnost cjepiva slabija. Učinkovitost cjepiva ovisi o sličnosti soja u cjepivu s cirkulirajućim virusom i nekih godina se dogodi da su mutacije virusa veće od predviđenih sojeva u cjepivu. Unatoč tome je svake godine potrebno cijepiti se protiv gripe - svi stariji od šest mjeseci, dakle i djeca i odrasli pa i zdravi odrasli, za 24sata napominje doc.dr.sc. Vladimir Krajinović, bolnički specijalist infektologije, ujedno konzultant za infektološka oboljenja, cijepljenje i primjenu antibiotika.

- Klinička slika je uobičajena za sezonsku gripu: radi se o teškoj bolesti koja može imati brojne komplikacije povezane s virusom ili bakterijama koje ponekad kompliciraju grupu. Za cijepljenje protiv gripe nikad nije kasno za osobe koje ove godine nisu preboljele gripu, čak i ako je zaštitnost slabija - cijepljenje često sprječava komplikacije bolesti. Ako se netko cijepi danas, postoji mogućnost da će se sresti s virusom tek krajem siječnja ili u veljači pa će organizam steći kakvu- takvu zaštitu, napominje infektolog.

- Treba podsjetiti liječnike i pacijente da je osobe koje imaju faktore rizika za razvoj komplikacija - starije i one s kroničnim bolestima, trudnice i imunokomproitirane - potrebno liječiti antivirusnim lijekom oseltamivirom, i to rano na početku pojave simptoma, najbolje do 48 sati od početka simptoma. Lijek skraćuje bolest, sprječava komplikacije, napominje dr. Krajinović. Na pitanje kad se općenito javiti liječniku, odgovara kako je to dobro učiniti odmah, unutar prva 24 sata od početka simptoma no nije uvijek nužno i posjećivati ambulantu ili hitne službe bolnice.

- Samo u slučaju da se jave simptomi otežanog disanja, poremećaja svijesti ili jako lošeg općeg stanja, potrebno je otići liječniku u primarnu zdravstvenu zaštitu ili u hitnu službu, napominje specijalist.

Ilustracija za cijepljenje protiv gripe | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Gripa je ove godine stigla puno ranije nego inače, tri do četiri tjedna prije pa će i njezin vrhunac biti ranije, moguće uskoro, kaže za 24sata predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva prim. dr. sc. Miroslav Venus, ujedno prvi čovjek Zavoda za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko-podravske županije.

- Pretpostavljamo da će vrhunac biti upravo ovih dana, kad se ljudi okupljaju na dočeku nove godine, međusobno se čestitaju, druže u zatvorenim prostorijama koje se nedovoljno, ili uopće ne provjetrava zbog uštede grijanja, što je pogrešno. Treba se pridržavati svih epidemioloških mjera, i redovito se cijepiti, svake godine, bez obzira na dob, kaže epidemiolog.

Nije kasno cijepiti se ni sad, odgovara, ali treba imati na umu da cjepivu treba tjedan do dva da stvori imunitet.

- Ima slučajeva da se netko cijepi i sutradan, primjerice, bude u kontaktu s nekim tko ima gripu, čija inkubacija traje dva tri dana pa se i sam razboli. Tad ljudi pomisle kako se više nikad neće cijepiti jer ih cjepivo nije zaštitilo, što je pogrešno razmišljanje. Zato mi epidemiolozi i liječnici općenito cijepljenje preporučamo uoči dolaska virusa, jer kad je on već prisutan, među nama, moguće je razboljeti se odmah nakon cijepljenja, dok cjepivo još nije proradilo, napominje prim. Venus. Kako dodaje, u tom će slučaju cjepivo imati ograničen uspjeh. Pogrešno je i vjerovanje, kaže, da cjepivo samo može izazvati bolest, što nije točno. U cjepivu se, pojašnjava, nalazi mrtav virus, iscjepkan na komadiće, odnosno samo virusna ovojnica koja razvija imunitet u cijepljene osobe.

Epidemiološka istraživanja ove sezone pokazala su da kola virus gripe A i B, a 90 posto oboljelih je pozitivno na virus A, podtip H3, koji je dominantan. Učinkovitost ovosezonskog cjepiva je 52 posto.

- Svake sezone se napravi novo cjepivo, s drugačijim podtipovima, predviđenim na temelju prethodnih iskustava . Nikad nije moguće stoposto pogoditi koji će podtipovi biti dominantni u nekoj sezoni. Nekad se pogodi učinkovitije cjepivo, nekad manje učinkovito, ali svako će cjepivo cijepljenu osobu zaštititi od fatalnih posljedica - bolest će biti blaža i kraća nego što bi inače bila, napominje epidemiolog. Potrebno je, naglašava, pridržavati se i drugih epidemioloških mjera. Ove sezone će cjepivom biti zaštićena svaka druga cijepljena osoba jer je učinkovitost ovosezonskog cjepiva 52 posto, no i oni kod kojih će cjepivo biti manje učinkovito jer su zaraženi drugim podtipom virusa, bit će bolje zaštićeni nego da uopće nisu cijepljeni. Sve je to gripa, i cjepivo štiti, bez obzira na podtip virusa.

Zagreb: U montažnom šatoru na Mirogojskog cesti organizirano cijepljenje protiv gripe | Foto: Igor Kralj/PIXSELL



Virus se svake godine voli mijenjati, "presvlačiti", mijenja svoje genetske osobine kako bi prevario naš imunitet. Sad je dominantna podtip H3, što ne znači da će kasnije, recimo u veljači, prevladavati neki drugi. Cijepiti se i dalje može kod obiteljskog liječnika i u zavodima za javno zdravstvo.

- Liječniku se za cijepljenje dobro najaviti kako biste provjerili imaju li još cjepiva, a i da se ne dolazi u čekaonicu u kojoj, moguće, ima virusa. Mi u zavodu cjepiva još imamo, kaže prim. Venus.

- Očekivano, najveći broj oboljelih je u mlađim dobnim skupinama - predškolska i školska dob, u kojoj uglavnom nema cijepljenih, i gotovo su svi zdravi. Bez obzira što je ova sezona gripe počela ranije nego inače, simptomi bolesti su jednaki - kod gripe prvo nastupe opći simptomi: temperatura koja nas baci u krevet, a onda se tek razvijaju lokalni: curenje nosa, kašalj i ostalo. Po tome se gripa razlikuje od ostalih respiratornih oboljenja, kod kojih prvo nastupaju lokalni simptomi, a onda opći. Ako se gripa zakomplicira, virus može utrti put bakterijskim super infekcijama. Zato je dobro cijepiti se, i zaštititi od njih. Gripa obično traje tjedan dana, ako se ne zakomplicira. Teško je reći kad se javiti liječniku, sve ovisi o simptomima. Ako se netko nije cijepio i stariji je, s kroničnim bolestima, veća je šansa da se gripa zakomplicira i otegne, upozorava prim. Venus.

Prema posljednjem izvještaju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), samo je u tjednu od 15. do 21. prosinca pristiglo 10.378 prijava oboljelih od gripe, što je polovina svih pristiglih prijava tijekom ovogodišnje sezone, jer je od listopada do 21. prosinca prijavljeno gotovo 25 tisuća oboljelih. Lani je u ovom periodu bilo samo 448 prijava. I broj hospitaliziranih zbog gripe ove je sezone petnaest puta veći nego lani - od listopada je u bolnici završilo 630 oboljelih, njih 24 na intenzivnom liječenju, za razliku od 40 hospitaliziranih lani u ovo doba, s dvoje liječenih na intenzivnioj skrbi.

- Do sada su, nažalost, prijavljena četiri smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija, odgovara HZJZ.

Kako dodaju, prevencija gripe su mjere koje smanjuju rizik od svih respiratornih kapljičnih infekcija: redovita higijena ruku, provjetravanje i higijena prostorija te izbjegavanje kontakata s drugim ljudima i odlazaka na mjesta gdje se okuplja puno ljudi. Oboljelima se preporuča ostanak kod kuće i što manje kontakata s ukućanima, te izbjegavanje posjeta oboljelima, uključujući i posjete u bolnici. Cjepivo protiv gripe pruža relativno učinkovitu zaštitu, kaže HZJZ. Prvenstveno se preporuča osobama kojima gripa predstavlja veliki rizik za teži oblik bolesti i komplikacije, pa i smrtni ishod - starijimaod 65 i osobama koje imaju neku kroničnu bolest, primjerice srca, dišnih puteva, bubrega, šećernu bolest, malignu bolest itd., bez obzira na dob, no mogu se cijepiti svi koji žele.

Oni koji se iz bilo kojeg razloga nisu još do sada cijepili, a nemaju kontraindikacije, još uvijek imaju korist od cijepljenja, napominje HZJZ. Sutra će objaviti podatke o gripi za 52. tjedan u ovoj godini.