Grlić Radman: Hrvatska očekuje da će izbori u BiH ispraviti nepravdu prema Hrvatima

Hrvatska očekuje da će predstojeći izbori u BiH ispraviti nepravdu prema tamošnjim Hrvatima, rekao je u nedjelju hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman u Jajcu gdje je obilježena 31. obljetnica oslobođenja toga grada u završnici rata koji je okončan potpisivanjem mirovnog sporazuma u Daytonu.

„Mi govorimo o miru koji je konačno implementiran u Dejtonskom sporazumu koji je trebao donijeti ravnopravnost sva tri konstitutivna naroda. Očekujemo da se ispravi ta nepravda u praksi koja se događala. Nadamo se da će ona biti ispravljena sada na ovim predstojećim izborima“, rekao je Grlić Radman, koji je u Jajce došao kao izaslanik premijera Andreja Plenkovića.

U četiri navrata glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran je Željko Komšić mimo volje većine hrvatskih birača, a identično se događa i s izborom izaslanika u hrvatski klub gornjeg, nacionalno koncipiranog Doma naroda entiteta Federacije BiH i države BiH.

Na izborima koji će se u BiH održati 4. listopada za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH natječe se troje kandidata. Demokratska fronta Željka Komšića kandidirala je Slavena Kovačevića koji slijedi identičnu političku matricu kao i Komšić, očekujući potporu izvan hrvatskog biračkog tijela.

HDZ BiH i stranke Hrvatskog narodnog sabora stale su iza HDZ-ove dopredsjednice Darijane Filipović, a hrvatska oporbena petorka podupire Zdenka Lučića.

Grlić Radman u Jajcu je opetovao potporu kandidatkinji Darijani Filipović, rekavši da Hrvatska želi vidjeti politički odgovorne ljude sa zrelim karakterom, iskustvom, znanjem i kontinuitetom.

„Nadam se uspjehu na izborima, ali bitno je isto tako da svi građani i svi Hrvati izađu na izbore“, rekao je.

Grlić Radman je u Jajcu istaknuo važnost hrvatske žrtve koja je rezultirala oslobađanjem kraljevskoga grada Jajca na današnji dan 13. rujna 1995. u operaciji „Maestral“.

Izvele su je Hrvatska vojska i Hrvatsko vijeće obrane, dok su na drugim pravcima djelovale snage Armije BiH.

Tijekom „Maestrala“ oslobođeni su Drvar, Šipovo, Jajce, Bosansko Grahovo i Glamoč, kao i važni planinski prijevoji Oštrelj i Mlinište, čime je oslobođeno više od tisuću četvornih kilometara teritorija.

U operaciji „Maestral“ poginula su 74 hrvatska branitelja, dok ih je 226 ranjeno.

Nakon te operacije „uslijedio je „Južni potez“, u kojem su hrvatske snage i HVO zauzeli Mrkonjić Grad i stigli nadomak Banje Luke.

Te su operacije bitno promijenile odnos snaga na bojištu i uz druge vojne i političke okolnosti pridonijele stvaranju uvjeta za prisiljavanje srpskih snaga na mirovne pregovore koji su doveli do Dejtonskog sporazuma i okončanja rata u BiH.