Grlić Radman i Plenković se oprostili se od Julienne Bušić: 'Ostaje zabilježena u povijesti'

Nakon vijesti da je u 78. godini preminula Julienne Bušić, američko-hrvatska književnica i udovica Zvonka Bušića, od nje su se oprostili premijer Andrej Plenković i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Grlić Radman je na društvenoj mreži X izrazio žaljenje zbog njezine smrti te poručio kako će ostati upamćena kao književnica i osoba koja je obilježila dio hrvatske političke i društvene povijesti. - Njezina povezanost s Hrvatskom i hrvatskim iseljeništvom, kao i posvećenost Hrvatskoj za koju se zauzimala, ostaju trajno zabilježeni u povijesti naše domovine - napisao je ministar. Julienne Bušić bila je supruga pokojnog Zvonka Bušića, hrvatskog emigranta i nacionalista koji je 1976. godine oteo zrakoplov američke kompanije TWA na letu između New Yorka i Chicaga, želeći skrenuti pozornost na položaj Hrvata u tadašnjoj Jugoslaviji.

U otmici je sudjelovala i Julienne Bušić. Nakon što je tijekom deaktivacije bombe postavljene u njujorškoj podzemnoj željeznici poginuo policajac, oboje su osuđeni na doživotni zatvor zbog otmice aviona koja je završila smrtnim ishodom.

Iz zatvora je puštena 1989. godine, nakon 13 godina iza rešetaka, dok je Zvonko Bušić pušten 2008. te deportiran u Hrvatsku. Preminuo je 2013. godine.

Poruku sućuti uputio je i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo kako je Julienne Bušić svoj život posvetila borbi za slobodu hrvatskog naroda.

- Kao Amerikanka, svojom je odanošću hrvatskoj slobodi i neovisnosti dirnula mnoge ljude u domovini i hrvatskom iseljeništvu te ostala trajnim simbolom povezanosti Hrvatske i njezina iseljeništva - naveo je premijer.

Podsjetio je i da je nakon demokratskih promjena radila u Uredu prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana te da je svoju povezanost s Hrvatskom opisivala kroz knjige i članke objavljivane u hrvatskim i američkim časopisima.

- Nedostajat će nam spisateljica, esejistica i prevoditeljica koja je istinski voljela Hrvatsku - poručio je Plenković, izrazivši obitelji sućut u ime Vlade i osobno.