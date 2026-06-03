Grlić Radman iz Vatikana: 'Sa Svetom stolicom je duboka veza vjernosti i prijateljstva...'

Šef diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu se u Vatikanu sastao s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom s kojim se složio o važnosti jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz ministarstva.

Hrvatski narod je iz zahvalnosti za „bogato duhovno naslijeđe” kršćanstva kroz povijest uvijek održavao „duboku vezu vjernosti i prijateljstva” sa Svetom Stolicom i nasljednicima Svetog Petra, rekao je Grlić Radman tijekom susreta s britanskim nadbiskupom.

Veze između Hrvatske i Svete Stolice, koje iduće godine obilježavaju 35. godišnjicu uspostave diplomatskih odnosa, dodatno potvrđuje i kontinuitet susreta na visokoj razini u pontifikatu pape Lava XIV., priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

„Poveznica sa Svetom Stolicom je od najranijih stoljeća bila jedna od temeljnih stupova našeg nacionalnog kršćanskog identiteta”, naglasio je Grlić Radman.

On je s Gallagherom razgovarao o nizu tema, pa i o ratu u Ukrajini, situaciji na Bliskom istoku te europskoj perspektivi država zapadnog Balkana i „nužnosti podrške da one ostvare svoje ciljeve”, rekao je ministar.

Poseban je fokus bio na Bosni i Hercegovini gdje je „temelj stabilnosti” svakako jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, složili su se ministar i tajnik.

Grlić Radman je pozdravio snažno zalaganje pape Lava XIV. za zbližavanje i jedinstvo kršćanskih crkava, promicanje međureligijskog dijaloga kao sredstvo za postizanje mira, kao i iznimno važan doprinos enciklike 'Magnifica Humanitas' raspravama o važnosti očuvanja ljudskog dostojanstva u svjetlu razvoja umjetne inteligencije, priopćio je MVEP.

Ministar je također sudjelovao na općoj audijenciji, na kraju koje se susreo sa Svetim Ocem, dodaje se u priopćenju.