Obavijesti

News

Komentari 1
FOKUS RAZGOVORA I NA BiH

Grlić Radman iz Vatikana: 'Sa Svetom stolicom je duboka veza vjernosti i prijateljstva...'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grlić Radman iz Vatikana: 'Sa Svetom stolicom je duboka veza vjernosti i prijateljstva...'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL -/ ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Poseban je fokus bio na Bosni i Hercegovini gdje je „temelj stabilnosti” svakako jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, složili su se ministar i tajnik.

Šef diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu se u Vatikanu sastao s tajnikom Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom s kojim se složio o važnosti jednakopravnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, priopćeno je iz ministarstva. 

Hrvatski narod je iz zahvalnosti za „bogato duhovno naslijeđe” kršćanstva kroz povijest uvijek održavao „duboku vezu vjernosti i prijateljstva” sa Svetom Stolicom i nasljednicima Svetog Petra, rekao je Grlić Radman tijekom susreta s britanskim nadbiskupom. 

Veze između Hrvatske i Svete Stolice, koje iduće godine obilježavaju 35. godišnjicu uspostave diplomatskih odnosa, dodatno potvrđuje i kontinuitet susreta na visokoj razini u pontifikatu pape Lava XIV., priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova. 

„Poveznica sa Svetom Stolicom je od najranijih stoljeća bila jedna od temeljnih stupova našeg nacionalnog kršćanskog identiteta”, naglasio je Grlić Radman. 

BRODOGRADNJA I OBRANA Grlić Radman u Seulu: Hrvatska i Južna Koreja će jačati suradnju
Grlić Radman u Seulu: Hrvatska i Južna Koreja će jačati suradnju

On je s Gallagherom razgovarao o nizu tema, pa i o ratu u Ukrajini, situaciji na Bliskom istoku te europskoj perspektivi država zapadnog Balkana i „nužnosti podrške da one ostvare svoje ciljeve”, rekao je ministar. 

Poseban je fokus bio na Bosni i Hercegovini gdje je „temelj stabilnosti” svakako jednakopravnost triju konstitutivnih naroda, složili su se ministar i tajnik. 

Grlić Radman je pozdravio snažno zalaganje pape Lava XIV. za zbližavanje i jedinstvo kršćanskih crkava, promicanje međureligijskog dijaloga kao sredstvo za postizanje mira, kao i iznimno važan doprinos enciklike 'Magnifica Humanitas' raspravama o važnosti očuvanja ljudskog dostojanstva u svjetlu razvoja umjetne inteligencije, priopćio je MVEP. 

Ministar je također sudjelovao na općoj audijenciji, na kraju koje se susreo sa Svetim Ocem, dodaje se u priopćenju. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Provjerite Eurojackpot rezultate
IZVUKLI I 5+1

Provjerite Eurojackpot rezultate

Jedan je igrač osvojio impresivnih 1,35 milijuna eura u kategoriji 5+1, dok je drugi sretnik osvojio više od 760 tisuća eura pogodivši svih pet glavnih brojeva.
Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!
24SATA OTKRIVAJU

Smijenjeni šefovi koji su odbili blokirati doček rukometaša uz Thompsona i napisati kazne?!

Šefu prometnih i komunalnih redara u Zagrebu ukinuto radno mjesto i degradiran je, kao i njegov podređeni: 'Nisu htjeli nezakonito micati binu i onda pisati prekršajne naloge Vladi'. Iz Grada tvrde da to nije razlog...
UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti
NEVRIJEME SA ZAPADA

UPALILI ALARME Grmljavinska oluja i jaki udari vjetra diljem zemlje. Evo kad će se razvedriti

DHMZ upozorava na moguće grmljavinsko nevrijeme i obilnu oborinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026