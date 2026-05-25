Grlić Radman u Seulu: Hrvatska i Južna Koreja će jačati suradnju

Šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman se u Seulu sastao s južnokorejskim kolegom Cho Hyunom, s kojim je razgovarao o povezivanju hrvatskih i korejskih tvrtki, priopćilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova u ponedjeljak. Grlić Radman, koji u ponedjeljak i utorak boravi u službenom posjetu Južnoj Koreji, sa Choom je razgovarao o unapređenju bilateralne suradnje, aktualnim međunarodnim pitanjima te "mogućnostima snažnijeg povezivanja hrvatskih i korejskih gospodarskih subjekata", ističe se u priopćenju MVEP-a. "Poseban naglasak stavljen je na trgovinsku razmjenu, obrambenu industriju, energetiku, brodogradnju, lučku logistiku, nove tehnologije, turizam te suradnju u okviru odnosa Europske unije i Republike Koreje", dodaje se u priopćenju.

Ministar će se u nastavku posjeta u utorak sastati s potpredsjednikom južnokorejskog parlamenta Joo Ho-youngom, ministrom patriota i veterana Kwon Oh-eulom, predsjednicom Korejske udruge uvoznika (KOIMA) Youn Young-mi te nadbiskupom Seula Chung Soon-taickom.

"Očekuje se da će razgovori potvrditi obostrani interes za daljnje produbljivanje gospodarske suradnje, jačanje institucionalnih partnerstava te stvaranje novih prilika za hrvatske i korejske tvrtke", poručili su iz MVEP-a.

Također, očekuje se da će tijekom posjeta biti posebno naglašen važnost luke u Rijeci kao "jednog od najkonkurentnijih ulaza korejske robe na tržište EU-a".

Hrvatski uvoz i Južne Koreje je 2024. nešto manje od 70 milijuna eura, a izvoz nešto manje od 15 milijuna eura, prema podacima Državnog zavoda za statistiku.

Program posjeta uključuje i obilazak Ratnog memorijalnog centra Republike Koreje te polaganje vijenca kod memorijalnog spomenika Ujedinjenih naroda i spomen-ploče hrvatskim vojnicima poginulima u Korejskom ratu, dodaje se u priopćenju.