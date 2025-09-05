Obavijesti

News

Komentari 0
POSJET RIGI

Grlić Radman najavio: Hrvatska će se pridružiti Koaliciji dronova

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Grlić Radman najavio: Hrvatska će se pridružiti Koaliciji dronova
Zagreb: Izjave za medije povodom 100. sjednice Vlade | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Ministar je danas u službenom posjetu Latviji, zemlji koju ministar smatra dobrom partnericom Hrvatske, ali u čijim odnosima ima i puno mjesta i volje za napredak

Hrvatska se namjerava pridružiti Koaliciji dronova Latvije i Velike Britanije s ciljem osiguravanja sigurnog lanca dostave dronova na Zapadu, najavio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u petak u Rigi.

Ministar je danas u službenom posjetu Latviji, zemlji koju ministar smatra dobrom partnericom Hrvatske, ali u čijim odnosima ima i puno mjesta i volje za napredak.

„Hrvatska i Latvija dijele sličnu povijest, a naša iskustva postavljaju čvrste temelje za međusobno razumijevanje i blisko partnerstvo“, rekao je Grlić Radman nakon sastanka s latvijskom kolegicom Baibom Braže, najavivši suradnju u područjima poput prometne infrastrukture, digitalizacije i IT industrije, elektroindustrije, prehrambene i farmaceutske industrije. 

Ministar je posebno istakao suradnju u obrambenoj industriji, objavivši želju Hrvatske da se pridruži latvijskoj Koaliciji dronova osnovanoj u veljači prošle godine.

Ciljevi Koalicije su osigurati nadmoć Ukrajine u području bespilotnih letjelica stabilnom opskrbom dronovima i općenito podržati proizvodnju dronova na Zapadu i jačanje sposobnosti njihove upotrebe, navodi latvijsko ministarstvo obrane na svojoj web stranici.

„Složili smo se o beskompromisnoj podršci ukrajinskom suverenitetu i teritorijalnom integritetu te da samo ukrajinski narod mora odlučiti o svojoj budućnosti“, rekao je ministar nakon sastanka dvoje diplomata.

DEESKALACIJA Grlić Radman: Hrvatska je čvrsto uz Ukrajinu, potreban brzi prekid vatre u Gazi...
Grlić Radman: Hrvatska je čvrsto uz Ukrajinu, potreban brzi prekid vatre u Gazi...

Osim Latvije, Velike Britanije i Ukrajine, dosad su se Koaliciji pridružile europske zemlje Belgija, Češka, Danska, Francuska, Estonija, Italija, Litva, Nizozemska, Luksemburg i Poljska, Njemačka i Švedska, ali i članice NATO-a Turska i Norveška te prekomorske Australija, Kanada i Novi Zeland.

Na području obrane Latvija i Hrvatska surađuju i u okviru NATO-ovih aktivnosti Prednjih kopnenih snaga, gdje s ciljem jačanja Baltika hrvatske snage sudjeluju od 2017. godine, istakao je Grlić Radman.

Ministar je zemlji partnerici još zahvalio na podršci u procesu pristupanju OECD-u, budući da se toj prestižnoj zajednici Latvija pridružila 2016. godine.

„Članstvo u OECD-u vrlo je važno za Hrvatsku kao završni korak naše pune integracije u euroatlantske strukture“, ocijenio je.

Za kraj je istaknuto da je latvijska prijestolnica Riga zrakoplovnom linijom direktno povezana s Dubrovnikom i Splitom tijekom ljetnih mjeseci, nazvavši to znakom „razvoj turističke suradnje kao i ukupnih bilateralnih odnosa“. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'
HOROR U TENJI

Glumio tužnog muža, a bacio je u septičku jamu? 'Pitala sam je zašto ga ne ostavi, nije htjela'

R. R. (52) na društvenim mrežama pravio se zabrinut za svoju suprugu, ali policija ga je vrlo brzo stavila u središte istrage
EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...
NEVJEROJATNO I SKANDALOZNO!

EKSKLUZIVNO Beroš je i dalje zaposlen u Vinogradskoj! 'Zaboravili' su mu dati otkaz...

Zagrebačka bolnica propustila mu je dati otkaz ugovora o radu kad je aktivirao 6+6. Suzdržavamo se od komentara, rekli su nam iz Ravnateljstva. Beroš se nedavno prijavio na natječaj u istoj bolnici...
FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu
NA ŠTO PRIPAZITI

FOTO Roditelji, oprez! Ovo su tajna značenja emotikona koje djeca koriste: Pogledajte listu

Internet može biti vrlo opasan za našu djecu, poručuje Amit Kalley, osnivač organizacije "For working parents", koji je izdao upozorenje roditeljima o tajnim značenjima emotikona koje djeca, pogotovo ona iz generacije Z, koriste za prenošenje poruka. Napravio je periodni sustav emotikona kod kojih postoje dvostruka značenja, tablica je postala viralna, koriste je i škole u Ujedinjenom Kraljevstvu, pohvalila ju je i policija. Sve je krenulo zbog serije "Adolescence".... "Većina roditelja misli da su emotikoni nešto bezazleno", kaže Kelley , koji je više od desetljeća radio u školskom sustavu....

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025