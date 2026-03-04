Grlić Radman: 'Ne postoji problem vezan uz transportne naknade i troškova Janafa'

Hrvatska putem Jadranskog naftovoda može osigurati energetske potrebe država članica Europske unije, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu u Varšavi, nakon prozivki mađarske energetske kompanije MOL-a da su transportne naknade previsoke.

MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft podnijeli su u srijedu formalnu pritužbu Europskoj komisiji u kojoj tvrde da hrvatski naftovod Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj. Hrvatska je više puta istaknula da je Janaf spreman MOL-ovim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj po konkurentnim cijenama isporučiti dovoljne količine neruske sirove nafte.

Nakon sastanka s poljskim kolegom Radosławom Sikorskim, Grlić Radman je rekao da je o osiguravanju energetskih potreba Hrvatska razgovarala s Mađarskom i Slovačkom koje su u sporu s Ukrajinom zbog oštećenja naftovoda Družba putem kojeg uvoze rusku naftu po povoljnijim uvjetima i jeftinijim cijenama.

"Ne postoji problem vezan uz transportne naknade i troškove", rekao je šef hrvatske diplomacije i dodao da Janaf ima dovoljne kapacitete da služi kao primarni, a ne sekundarni pravac opskrbe.