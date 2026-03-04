Obavijesti

News

Komentari 1
ODGOVORIO MOL-U

Grlić Radman: 'Ne postoji problem vezan uz transportne naknade i troškova Janafa'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Grlić Radman: 'Ne postoji problem vezan uz transportne naknade i troškova Janafa'
Zagreb: Izjava Gordana Grlića Radmana nakon sjednice | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon sastanka s poljskim kolegom Radosławom Sikorskim, Grlić Radman je rekao da je o osiguravanju energetskih potreba Hrvatska razgovarala s Mađarskom i Slovačkom koje su u sporu s Ukrajinom

Admiral

Hrvatska putem Jadranskog naftovoda može osigurati energetske potrebe država članica Europske unije, rekao je šef hrvatske diplomacije Gordan Grlić Radman u srijedu u Varšavi, nakon prozivki mađarske energetske kompanije MOL-a da su transportne naknade previsoke. 

MOL i njegova slovačka podružnica Slovnaft podnijeli su u srijedu formalnu pritužbu Europskoj komisiji u kojoj tvrde da hrvatski naftovod Janaf zloupotrebljava svoj monopolistički položaj. Hrvatska je više puta istaknula da je Janaf spreman MOL-ovim rafinerijama u Mađarskoj i Slovačkoj po konkurentnim cijenama isporučiti dovoljne količine neruske sirove nafte.

MOGUĆI DODATNI LETOVI Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima
Radman: Hrvatska šalje avion po 300 zarobljenih u Emiratima

Nakon sastanka s poljskim kolegom Radosławom Sikorskim, Grlić Radman je rekao da je o osiguravanju energetskih potreba Hrvatska razgovarala s Mađarskom i Slovačkom koje su u sporu s Ukrajinom zbog oštećenja naftovoda Družba putem kojeg uvoze rusku naftu po povoljnijim uvjetima i jeftinijim cijenama.

"Ne postoji problem vezan uz transportne naknade i troškove", rekao je šef hrvatske diplomacije i dodao da Janaf ima dovoljne kapacitete da služi kao primarni, a ne sekundarni pravac opskrbe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!
IZ MINUTE U MINUTU

Pogođen je britanski brod u Hormuškom tjesnacu. Turska: NATO je oborio iransku raketu!

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...
BIJEG IZ RATNE ZONE

Ruta spasa za Hrvate: Evo kako su dogovorili i realizirali put iz Izraela. Avion letio iz Egipta...

• Grlić-Radman: Hrvatska šalje avion u Dubai • Veleposlanica u Izraelu: Spasili smo hrvatske hodočasnike
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026