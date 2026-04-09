NAKON PRIMIRJA

Iran i SAD kreću u pregovore: U Pakistanu će ih voditi JD Vance

Piše HINA,
Foto: Reuters

Iranska delegacija trebala bi u četvrtak navečer doputovati u Pakistan na razgovore sa Sjedinjenim Državama, prema riječima iranskog veleposlanika u Pakistanu Reze Amirija Mogadama, javlja France Presse. Washington i Teheran dogovorili su prekid vatre i trebali bi započeti razgovore u Pakistanu u petak s ciljem postizanja dugoročnog sporazuma.

Bijela kuća naznačila je da će potpredsjednik J.D. Vance voditi pregovore u Islamabadu "ovog vikenda".

- Unatoč skepticizmu iranske javnosti nakon što je izraelski režim s ciljem sabotiranja diplomatske inicijative više puta kršio primirje, iranska delegacija večeras stiže u Islamabad, na poziv uvaženog premijera Šehbaza Šarifa, na ozbiljne razgovore temeljene na 10 točaka koje je predložio Iran - napisao je veleposlanik na X-u.

Izjava je objavljena u trenutku kada su vlasti u pakistanskom glavnom gradu proglasile iduće dane neradnima u Islamabadu. Iako nije naveden konkretan razlog, ova se uputa često izdaje iz sigurnosnih razloga prije velikih diplomatskih događaja.

„Osnovne usluge ostat će operativne“, izjavio je ured zamjenika povjerenika u priopćenju za javnost objavljenom na X-u, savjetujući stanovnicima da „u skladu s tim planiraju svoje aktivnosti“.

Uredi koji pružaju osnovne usluge ostat će otvoreni, uključujući policiju, bolnice te tvrtke za elektroprivredu i plin.

