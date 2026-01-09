Grlić Radman otkrio planove za 2026.: Ulazak u OECD i veliki međunarodni summiti u RH

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman u petak je veleposlaniku Cipra, države koja predsjeda Europskom unijom, predstavio hrvatske prioritete za 2026., što uključuje dovršetak procesa pridruživanja OECD-u i domaćinstvo nekoliko međunarodnih sastanaka na vrhu.

Cipar je s 1. siječnjem 2026. preuzeo predsjedanje Europskom unijom, kao zadnji u triju koji čine Poljska (prva polovica) i Danska (druga polovica 2025.).

U petak je u Zagrebu održan radni ručak veleposlanika članica EU-a pod domaćinstvom Andreasa Ignatioua, ciparskog veleposlanika u Hrvatskoj sa sjedištem u Beču.

Grlić Radman je ciparskom diplomatu predstavio hrvatske prioritete za 2026. godinu, koji uključuju završnu fazu procesa pristupanja u Organizaciju za ekonomski razvoj i suradnju (OECD). Premijer Andrej Plenković krajem prošle godine najavio je da Hrvatska u 2026. ulazi u tu organizaciju koja okuplja četrdesetak najnaprednijih gospodarstava svijeta.

Time će se nakon pridruživanja europodručju i schengenskom prostoru „zaokružiti” strateški ciljevi Hrvatske, rekao je tada premijer.

Ministar vanjskih i europskih poslova u petak je ciparskom veleposlaniku najavio i hrvatsko domaćinstvo sastanka na vrhu Inicijative triju mora u travnju, objavilo je ministarstvo na platformi X.

Riječ je o inicijativi koja okuplja 13 država smještenih između Baltika, Crnog mora i Jadrana, s ciljem jačanja njihove suradnje, s naglaskom na infrastrukturu, energetiku, promet i digitalni sektor.

Hrvatska će, kao „sredozemni ulaz u srednju Europu” 2026. biti domaćin i formata EU MED9 koja okuplja devet mediteranskih članica Europske unije, rekao je hrvatski šef diplomacije.