Ukrajinski milijarder na čelu je elitne postrojbe u ratu: Nanijeli su katastrofalan poraz Rusima

Katastrofalan poraz Rusima kod Kupjanska ovog je tjedna nanijela jedna od najučinkovitijih borbenih postrojbi u Ukrajini, 13. brigada "Hartija". Podigli su ukrajinsku zastavu iznad razorenog grada i pružili prijeko potreban poticaj moralu nacije.

Osnivač i zapovjednik te brigade je Vsevolod Kožemjako, ukrajinski milijarder koji je poslovno odijelo zamijenio vojnom odorom. On je čovjek za klavirom iz prizora koji je obišao svijet i postao simbol otpora: muškarac u punoj vojnoj opremi svira Beethovenovu skladbu "Za Elizu" u polumračnom, ratom oštećenom hotelu u Harkivu.

​- Da, ja sam biznismen. A sada sam zapovjednik vojne jedinice u Ukrajini - rekao je Kožemjako.

Od maratona i jahti do prve crte bojišnice

Prije ruske invazije, život 55-godišnjeg Vsevoloda Kožemjaka izgledao je potpuno drugačije. Kao osnivač i izvršni direktor Agrotrade Grupe, jedne od najvećih ukrajinskih kompanija za proizvodnju i izvoz žitarica, bio je naviknut na svijet biznisa, luksuznih putovanja i sportskih izazova.

Njegove društvene mreže bile su ispunjene fotografijama sa skijanja u Alpama, jedrenja na jahtama i obiteljskog života. Otac četvero djece, strastveni trkač, biciklist i golfer, 2017. godine istrčao je Njujorški maraton za manje od tri i pol sata.

Sve se to promijenilo u veljači 2022. godine. Poput mnogih Ukrajinaca, Kožemjako je svoj život podredio obrani domovine. Iskoristio je svoje bogatstvo i organizacijske sposobnosti kako bi stvorio postrojbu koja će postati model za "novu ukrajinsku vojsku", sposobnu suprotstaviti se brojčano nadmoćnijem neprijatelju.

Rođenje 'milijarderske brigade'

Brigadu "Hartija" Kožemjako je osnovao u ožujku 2022. kao dobrovoljačku jedinicu sastavljenu od civila. U početku je djelovala kao postrojba teritorijalne obrane u Harkivu, no brzo se transformirala u elitnu jurišnu formaciju unutar Nacionalne garde Ukrajine.

Financirana je njegovim osobnim sredstvima i potporom drugih bogatih donatora, zbog čega je ubrzo dobila nadimak "milijarderska brigada". Danas broji između 1500 i 5000 vojnika specijaliziranih za brze protunapade, urbano ratovanje i operacije potpomognute dronovima.

Ono što "Hartiju" izdvaja jest filozofija koja se oslanja na NATO standarde, poticanje inicijative i odbacivanje krute sovjetske vojne doktrine. Zapovjednici, od kojih su mnogi iskusni menadžeri iz civilnog života, prolaze obuku koja uključuje i projektni menadžment, retoriku i psihologiju. Svi časnici, bez obzira na čin, provode mjesec dana kao obični vojnici kako bi razumjeli izazove s kojima se suočavaju njihovi ljudi.

'Metoda Hartije' slomila ruski stroj za mljevenje mesa

Najnoviji uspjeh brigade dogodio se u Kupjansku, strateški važnom gradu jugoistočno od Harkiva koji je mjesecima bio poprište brutalnih ruskih napada poznatih kao "stroj za mljevenje mesa". Prije samo nekoliko tjedana činilo se da je grad pred padom.

No, u dramatičnom preokretu, ukrajinske snage predvođene "Hartijom" gotovo su u potpunosti istjerale ruske trupe, podignuvši u ponedjeljak ukrajinsku zastavu na ruševinama gradske vijećnice.

Obavještajni podaci otkrili su nevjerojatan omjer žrtava od 1:27 u korist Ukrajine. Pukovnik Ihor Obolenski, zapovjednik korpusa kojem brigada pripada, uspjeh pripisuje "metodi Hartije".

​- Operacija u Kupjansku dokazuje da se planiranjem, obučenim zapovjednicima i stožerima te kvalitetnom pripremom jedinica neprijatelj može uspješno zaustaviti i uništiti - izjavio je Obolenski.

Ukrajinci su koristili slojeviti model obrane, čuvajući elitne postrojbe poput "Hartije" za odlučujuće udare. Njihova taktika oslanjala se na izviđanje, mobilnost te savršenu koordinaciju topništva i dronova. Pripadnici brigade neopaženo su se tijekom jeseni probijali kroz šume oko grada, a zatim su preciznim i brzim napadima na ključne točke - željezničke prijelaze, prilaze rijekama i urbana uska grla - pretvarali ulice u smrtonosne zamke za ruske snage.

Pobjeda koja odjekuje do Washingtona

Ova pobjeda dolazi u ključnom trenutku za Kijev, ne samo zbog podizanja morala, već i zbog političkog pritiska izvana. Komentari američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog označio kao glavnu prepreku miru, dodatno su povećali ulog. U takvoj atmosferi, konkretni uspjesi na bojištu postaju najsnažniji argument.

Vojni stručnjaci ističu kako uspjesi kod Kupjanska pokazuju da Ukrajina nije na rubu kapitulacije, već da je sposobna preuzeti inicijativu. Ipak, problemi ostaju. Zbog nedostatka ljudstva, Ukrajina je prisiljena koristiti elitne "vatrogasne" postrojbe poput "Hartije" za seljenje s jednog kriznog žarišta na drugo, što ostavlja druge dijelove fronte ranjivima. Upravo zato je svaka pobjeda poput ove u Kupjansku još vrjednija.