Grlić Radman o izjavi Orbana: Nitko u EU ne svojata teritorij

Prošlost nismo pisali mi, ali imamo sadašnjost i budućnost je u našim rukama - kazao je Grlić Radman i odnose Zagreba i Budimpešte nazvao "strateškim, partnerskim i pragmatičnim“

<p>Mađari ne svojataju dijelove Hrvatske i dobro znaju gdje je granica jer su u migrantskoj krizi 2015./2016. na njoj postavili žicu, izjavio je u ponedjeljak ministar vanjskih i europskih poslova <strong>Gordan Grlić Radman</strong>.</p><p>Mađarski premijer <strong>Viktor Orban </strong>u subotu je u mjestu Satoraljaujhelyju otkrio spomenik "Mađarske kalvarije“ u povodu 100. godišnjice potpisivanja sporazuma u Trianonu kojim je mađarska izgubila dvije trećine teritorija. </p><p>Gradonačelnik Rijeke<strong> Vojko Obersnel</strong> priopćenjem je reagirao na Facebook objavu mađarskog premijera Viktora Orbana na kojoj je i ploča s natpisom na mađarskom jeziku “Rijeka - mađarsko more”, prenosi N1. </p><p>Velika Mađarska na spomeniku obuhvaća dijelove današnje Hrvatske, Srbije, Slovenije, Slovačke, Austrije, Rumunjske i Ukrajine, s navedenih 12,5 tisuća gradova, sela i općina koje su do 1920. bile dio mađarskog dijela Austro-Ugarske, iako u velikom dijelu nisu nikad imali mađarsko stanovništvo.</p><p>Hrvatska je zbog toga izrazila prosvjed mađarskom veleposlaniku u Zagrebu, no Grlić Radman ne misli da Budimpešta svojata hrvatski teritorij.</p><p>- Tu postoji jedno sjećanje, jedna povijesna reminiscencija od prije stotinu godina - rekao je ministar novinarima.</p><p>- Nikad Mađari nisu tražili da im se nešto vrati, a u migrantskoj krizi su postavili žice tamo gdje su hrvatsko-mađarske granice, prema tome oni znaju gdje su granice - dodao je nekadašnji hrvatski veleposlanik u Budimpešti.</p><p>Orban je i ranije objavljivao kartu Velike Mađarske koja uključuje i dijelove Hrvatske, posljednji put u svibnju uoči ispita maturanata iz povijesti. </p><p>- Šef hrvatske diplomacije kaže da o toj temi nikada nije razgovarao sa svojim kolegom <strong>Peterom Szijjartom</strong>. Svojatanja teritorija u Europskoj uniji nisu zamisliva niti ih očekujemo - istaknuo je Grlić Radman.</p><p>Podsjetio je da je Mađarska bila među prvim zemljama koje su 1992. priznale teritorijalni integritet i neovisnost Hrvatske. </p><p>- Prošlost nismo pisali mi, ali imamo sadašnjost i budućnost je u našim rukama - kazao je Grlić Radman i odnose Zagreba i Budimpešte nazvao "strateškim, partnerskim i pragmatičnim“.</p><h2>Što piše na spornom spomeniku?</h2><p>Izvještavajući o spornome spomeniku, mediji su tijekom vikenda izvijestili da je na njemu i natpis "Rijeka – mađarsko more“.</p><p>Zrinjevac je ranije u ponedjeljak reagirao na "neprimjereni napis“ kojim se svojata hrvatski teritorij, no mađarsko veleposlanstvo tvrdi da je on netočno preveden i pogrešno protumačen.</p><p>Pravi prijevod, tvrde Mađari, trebao bi glasiti "Rijeka – Na more Mađari“, a riječ je o navodnom citatu iz istoimenog novinskog članka koji je 1846. napisao pjesnik i političar <strong>Lajos Kossuth</strong> da bi potaknuo izgradnju željezničke pruge i opisao ljepote mora i primorja, priopćilo je hrvatsko ministarstvo. </p><h2>Bernardić je mlad i ne zna puno o politici</h2><p>Šef oporbenih socijaldemokrata<strong> Davor Bernardić </strong>u ponedjeljak je hrvatskog premijera<strong> Andreja Plenkovića</strong> prozvao "prijateljem Orbana koji svojata dijelove hrvatskog teritorija, a Plenković mu za nagradu isporučuje hrvatsku naftu u Budimpeštu“. </p><p>Grlić Radman kaže da je Bernardić "mlad čovjek i o politici nije puno naučio, ali nije ni o komunikaciji“.</p><p>- Gospodin Bernardić govori pamflete, uvijek istim rječnikom. Nema viziju, najlakše je optuživati - dodao je ministar i odbacio optužbe da hrvatska vlada radi protiv hrvatskih interesa. </p>