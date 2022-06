Grlić Radman o Milanoviću: 'On visi po seoskim birtijama. Mi zbog njega umiremo od stida!'

Nakon što se predsjednik Zoran Milanović danas obrušio i na ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana, ministar je na to reagirao u emisiji na N1 televiziji.

Podsjetimo, Milanović je Radmana nazvao "princem od kafilerije iz Sesvetskog Kraljevca" te rekao da bi Radman "radio u kotlovnici da ga on nije poslao za ambasadora u Budimpeštu".

- On je glup i teško se izražava. Naslijedio je otetu kotlovnicu. Ovakve bruke od ministra, majke ti... Sramoti nas taj tip - dio je Milanovićevih izjava o Radmanu.

Radman je za N1 rekao kako Milanović - lupeta.

- Ja sam mislio da to govori netko u Hyde Parku, gdje možete staviti 20 centimetara podij i možete lupetati što god hoćete. Ali kad vidite da to govori hrvatski predsjednik, on piše tamo umirem od stida, on ne može umirati od stida jer nema obraza. Mi umiremo od stida, on je svojom politikom pokazao da je najgori, najnesposobniji i najdestruktivniji predsjednik kojeg smo imali u povijesti. Mi moramo strancima objašnjavati što on govori ovdje jer ono što on govori ovdje ambasadori to prevode pa nas onda pitaju što to naš predsjednik radi. Ovo što je sada rekao, ovo je na razini klevete, da on govori da je netko izdajnik, da je netko glup - rekao je Grlić Radman.

- On predbacuje Plenkoviću ono sve što zdušno radi, a nikad BiH nije bila vidljivija. On je jedan lijen i nesposoban političar koji će nakon ove izjave nekome namignuti, nasmijati se i otići u neku birtiju. Dok mi predano radimo, on visi po seoskim birtijama. Puno mi znamo što on radi i gdje se kreće - rekao je.

- Ovo je jedan populistički način kako bi se dezintegrirala Hrvatska, kako bi se stvorio razdor među hrvatskim građanima, on poziva na gozbu i veliki apetit bez kruha na stolu, on govori prazne priče - poručio je ministar.

- Ako on govori da je netko veleizdajnik, onda je to on, i to s velikim V - dodao je.

Grlić Radman je istaknuo kako Milanović nikada do sad nije govorio o kandidatskom statusu BiH, a da je Plenković to spomenuo već 2016. godine.

- Jučer je u Bruxellesu bila žustra rasprava oko BiH, uvijek imate nekoliko zemalja koje su protiv, ali upravo zahvaljujući Andreju Plenkoviću je postignut najbolji mogući tekst o BiH - rekao je ministar i dodao kako Milanović taj dokument "ne razumije".

- Predsjednik Milanović nema uvida, ne sudjeluje ni u jednom procesu. On se ponaša bez kompasa, prije nekoliko mjeseci je uvjetovao članstvo Finske i Švedske u NATO-u izmjenom izbornog zakona, a sad ga uopće ne spominje - rekao je.

Poručio je da je Milanovićev pristup populistički i da "jeftino prodaje sebe", nazvao ga je opsjenarom te rekao kako je Milanović bio lijen.

- Govori da smo u Schengen mogli ući 2016. godine, pa što to nije napravio? On nikakvih postignuća nije napravio dok je bio predsjednik Vlade - rekao je Grlić Radman.

Dodao je kako Plenković radi za interese Hrvatske, kao i cijela Vlada te da je hrvatska vanjska politika uspješna zahvaljujući Plenkoviću koji je poznaje i ima međunarodno iskustvo.

- Tu nam je nebitno nekakvo sudioništvo predsjednika Milanovića. Ustav to nalaže, ali zakon kaže da vanjsku politiku provodi Vlada, tamo gdje je Vlada prisutna, ministar vanjskih poslova, možemo biti uzdignuta čela i čita obraza. Tamo gdje radi Milanović, pravi se sramota i ruši ugled Republike Hrvatske - rekao je.

- Milanović je napravio salto mortale oko Finske i Švedske, na kraju se pokunjio, podvio rep i poslao pismo Jensu Stoltenbergu i NATO-u - rekao je.

