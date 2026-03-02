Grlić Radman o povlačenju vojnika iz misija: 'Milanović se nikad ne konzultira s Vladom'

Ne znam u čemu je problem povlačenja u Iraku. Čuo sam se jučer s ministrom vanjskih poslova Iraka i razgovarali smo o sigurnosnoj situaciji u Iraku. Irak je sigurna zemlja. Također postoji jedan vojnik pod mandatom Ujedinjenih naroda u Libanonu u sklopu misije UNIFIL. Koliko znam, on je već trebao biti povučen i ranije. Ali predsjednik je odlučio pokazati vjerojatno svoje pravo, raspolagati svojim ovlastima na taj način. Zašto to on radi i kako radi to, pitajte njega.

Komentirao je tako ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman današnje poteze predsjednika Zorana Milanovića, koji je u svojoj objavi rekao kako povlači hrvatske vojnike iz međunarodnih misija.

Na pitanje novinara HRT-a, znači li to da se predsjednik Milanović nije konzultirao oko povlačenja s Vladom, ministar je odgovorio: "On se nikada ne konzultira s vladom".

Na pitanje slaže li se s odlukom Pantovčaka, Grlić Radman je novinarima odgovorio da je to na njima da procijene, no da Hrvatska ima određenu obvezu. Hrvatska može i sudjelovati i ne sudjelovati, ali kao članica UN-a i NATO-a sigurno ima određene obveze prema tim organizacijama.

- Hrvatska kroz misije pokazuje solidarnost s tim zemljama, jednako kao što je u vrijeme Domovinskog rata pozdravljala prisutnost vojnika raznih međunarodnih misija - rekao je Grlić Radman.

Komentirajući odluku Izraela i SAD-a da napadnu Iran, Grlić Radman je rekao da svi međunarodni apeli da se zaustavi iranska proizvodnja balističkih projektila i nuklearni program nisu urodili plodom te da sve treba gledati u tom svjetlu.

- Žalimo što je bilo nepopustljivosti i nedostatka vjerodostojnosti iranskih pregovarača, što je rezultiralo napadima, odnosno vojnom intervencijom SAD-a i Izraela - rekao je ministar.