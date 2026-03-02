Obavijesti

News

O RATU NA BLISKOM ISTOKU

Milanović se oglasio: Donio sam odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona!

Piše Renato Jukić,
Čitanje članka: 3 min
Milanović se oglasio: Donio sam odluku o povlačenju hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona!
U Gašincima održana vojna vježba "Stabilnost 21/1" | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Evidentna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Europe, napisao je Milanović...

Admiral

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović oglasio se o američko-izraelskim udarima na Iran objavom na društvenim mrežama. "Opasna je svaka jednostrana primjena vojne sile kojom se krši međunarodno pravo i poredak jer to ugrožava mir i globalnu sigurnost ne samo danas, nego i u budućnosti. Vojna intervencija bez mandata Ujedinjenih naroda, a kakvoj danas svjedočimo u Iranu, neće pridonijeti rješavanju krize, već izaziva dodatnu eskalaciju sukoba i dugoročnu nestabilnost.", poručio je Milanović na početku objave.

Dalje navodi:

- Posebno osuđujem vojne napade na civile, s bilo koje strane dolazili. Evidentna namjera vojne intervencije, a to je promjena vlasti u Iranu, može imati teške i dugoročne posljedice i za građane Europe, što znači i za građane Hrvatske. Iskustvo ranijih intervencija te vrste u regiji Bliskog istoka i Mediterana pokazalo je kako je posljedice trpjela i još trpi upravo Europa - napisao je predsjednik.

Piše kako imamo razloga biti zabrinuti...

- S razlogom stoga trebamo biti zabrinuti zbog opasnosti od ekonomske štete u vidu poskupljenja nafte i naftnih derivata, zbog opasnosti novog vala migracije izbjeglica prema europskih zemljama kao i zbog opasnosti terorističkih prijetnji i ugrožavanja mira i sigurnosti građana Europe. Hrvatska u svakom daljnjem potezu mora voditi računa prvenstveno o svojim građanima i njihovim interesima i sigurnosti, posebice što je riječ o sukobu koji nije izazvala i od kojeg može imati samo štete -. poručio je Milanović.

Najavio je i povlačenje hrvatskih vojnika iz Iraka i Libanona:

- Vodeći brigu o sigurnosti hrvatskih vojnika koji se nalaze u misijama u zemljama Bliskog istoka, donio sam odluku o povlačenju sedmorice hrvatskih vojnika iz Iraka i jednog vojnika iz Libanona te sam zapovjedio načelniku Glavnog stožera OSRH da odmah pokrene aktivnosti povlačenja hrvatskih vojnika. Pozivam Vladu RH da u okviru svoje nadležnosti poduzme sve potrebne mjere radi zaštite i povratka hrvatskih građana koji su se zatekli na području vojnih aktivnosti - napisao je Milanović...

