Grlić Radman prvi hrvatski ministar u Kambodži

Šef diplomacije Gordan Grlić Radman u ponedjeljak je postao prvi hrvatski ministar koji je posjetio Kambodžu, a u toj zemlji na jugoistoku Azije prvog dana svog posjeta sastao se s njezinim kraljem i premijerom. Ministar vanjskih i europskih poslova u azijsku zemlju s oko 18 milijuna stanovnika stiže u trenutku kad dvije države obilježavaju 30 godina diplomatskih odnosa, a posjet pokazuje sve veći angažman Hrvatske na jugoistoku Azije, priopćilo je ministarstvo koje je ranije Hini reklo da se Hrvatska želi intenzivnije angažirati na tržištu te regije.

ASEAN, organizacija koja okuplja jedanaest država jugoistoka Azije, jedna je od gospodarski najbrže rastućih regija. Šef diplomacije prošle je godine posjetio i Indoneziju i Filipine, a očekuje se da će u srpnju iduće godine u Singapuru potpisati Ugovor o prijateljstvu i suradnji u jugoistočnoj Aziji.

Prvog dana svog posjeta Grlića Radmana je primio kralj Norodom Sihamoni te se susreo s premijerom Hunom Manetom, a dan kasnije susrest će se i ministrom vanjskih poslova. Grlić Radman je u Kambodži, državi koja se sve više otvara međunarodnoj zajednici, i kao predstavnik EU-a, pojasnilo je ministarstvo.

Hrvatska će Kambodži pomoći i svojim iskustvom u razminiranju. Vjeruje se da se u azijskoj zemlji još nalaze milijuni neeksplodiranih mina nakon tri desetljeća građanskog rata.

Grlić Radman je u Phnom Penhu, prijestolnici Kambodže, posjetio Muzej genocida. Na X-u je napisao da ga je duboko pogodio posjet toj instituciji te da su zločini Crvenih Kmera snažan podsjetnik na horore komunizma i sve oblike totalitarizma.

„Takvi zločini ne smiju nikad biti zaboravljeni, a oni odgovorni se moraju privesti pravdi”, poručio je ministar koji se u Kambodži susreo i s predstavnicima Izvanrednih vijeća u sudovima Kambodže, osnovanih radi procesuiranja zločina režima diktatora Pol Pota i njegovih nasljednika.

S njima je podijelio hrvatsko iskustvo u mirnoj reintegraciji, pa naglasio važnost procesuiranja ratnih zločina, osiguravanja pravde za žrtve i očuvanja povijesnog sjećanja, stoji u objavi.