Grlić Radman putuje u Irak

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravit će u subotu i nedjelju u Iraku kako bi ojačao hrvatske gospodarske veze s tom bliskoistočnom zemljom pa će uz njega biti predstavnici Končara, HS Produkta i DOK-ING-a. Visoki izvor iz hrvatske diplomacije rekao je Hini da Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) posjetom Iraku "otvara politička vrata" kao preduvjet jačanju gospodarskih veza i većoj prisutnosti hrvatskih tvrtki u toj bliskoistočnoj zemlji.

"To je jedna od država u kojima je taj politički moment jako važan", ističe izvor Hini pa će zato u izaslanstvu s Grlićem Radmanom biti predstavnici Končara, HS Produkta i DOK-ING-a.

Končar je već prisutan na iračkom tržištu i prije tri godine mu je povjeren projekt revitalizacije hidroelektrane Hadithe na rijeci Eufrat vrijedan 65 milijuna eura, iste hidroelektrane koju je hrvatska tvrtka i izgradila 80-ih godina prošlog stoljeća.

Hrvatska tvrtka HS Produkt za proizvodnju vatrenog oružja sa sjedištem u Karlovcu već godinama izvozi pištolje i jurišne puške u Irak, dok DOK-ING može pomoći u razminiranju Iraka.

Hrvatski proizvođač besposadnih strojeva za razminiranje prošle godine je održao radionicu o protuminskom djelovanju u iračkom gradu Basri, a njezini predstavnici tada su obišli i obližnja minska polja.

Hrvatski ministar odlazi u Irak na poziv kolege Fuada Mohameda Huseina koji je bio u Zagrebu u listopadu prošle godine, što je bio prvi posjet iračkog ministra vanjskih poslova Hrvatskoj u dva desetljeća diplomatskih odnosa.

I energetska suradnja bit će visoko na dnevnom redu Grlića Radmana u Iraku.

"Energetika je izuzetno važna s obzirom na geopolitičku poziciju Hrvatske i činjenicu da je Hrvatska postala energetsko čvorište na ovom dijelu Europe i s obzirom na naše luke koje mogu biti ulazne točke za iračke gospodarstvenike i sve ono što Irak želi kako bi bio prisutan na europskom tržištu", rekao je hrvatski šef diplomacije na zajedničkoj konferenciji za medije s Huseinom prije godinu dana.

Irački ministar je tada rekao da je bio sretan kada je čuo da "hrvatska strana izražava dobrodošlicu našim proizvodima, osobito nafti".

"Kao što znate, oni imaju Janaf i nadam se da ćemo u skoroj budućnosti imati sastanak o načinu na koji iračka nafta može doći do Hrvatske i ovog dijela Europe", rekao je Husein.

Hrvatska širi partnerstva na Bliskom istoku

Najnoviji susret Grlića Radmana i Huseina predstavljat će nastavak razgovora dvojice ministara o stabilnosti na Bliskom istoku, potencijalnim doprinosima Hrvatske obnovi Iraka, energetskoj suradnji kroz JANAF i LNG terminal te o obrambenoj suradnji nakon njihovih ranijih susreta na marginama Minhenske sigurnosne konferencije u veljači te na marginama 80. Opće skupštine UN-a u New Yorku u rujnu ove godine.

Predviđeni su susreti hrvatskog ministra i s iračkim premijerom, predsjednikom i ministrima unutarnjih poslova i obrane.

Grlić Radman također će posjetiti NATO misiju u toj zemlji.

Posjet Iraku nastavak je bliskoistočne turneje Grlića Radmana koji je u rujnu bio u Jordanu i Siriji. U Damask ga je pratilo izaslanstvo iz energetskog sektora, uključujući iz INA-e i Agencije za ugljikovodike.

Ministar je s kolegama iz Sirije i Jordana razgovarao o sukobu u Gazi, a izvor iz MVEP-a ponovio je Hini stav hrvatske vlade o punoj podršci dvodržavnom rješenju za Izrael i Palestinu "kad se stvore uvjeti za to".

Izvor također dodaje da se "u Hrvatskoj često zaboravlja da pitanje Izraelaca i Palestinaca nije jedino pitanje na Bliskom istoku", kao i da Hrvatska ima mogućnost širiti svoja partnerstva diljem svijeta, a ne samo s europskim zemljama i SAD-om kao najvažnijim partnerima.

"Mi smo država koja nije opterećena kolonijalizmom, dolazimo kao država koja ima određeni respekt u Aziji, Africi i na Bliskom istoku", zaključuje izvor.