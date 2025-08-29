Obavijesti

21 ČOVJEK JE POGINUO

Grlić Radman: 'Rusija preferira nasilje umjesto dijaloga'

Piše HINA
Grlić Radman: 'Rusija preferira nasilje umjesto dijaloga'
Zagreb: Izjave za medije povodom 100. sjednice Vlade | Foto: Robert Anic/PIXSELL

"Naše su misli sa žrtvama, njihovim obiteljima i s našim EU osobljem", poručio je šef hrvatske diplomacije.

Hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman osudio je sinoćnji ruski raketni napad na Kijev u kojem je poginula najmanje 21 osoba i kazao da Rusija i dalje preferira nasilje nad dijalogom. 

"Ruski projektili pogodili su civilna područja u Kijevu, usmrtivši nedužne građane", objavio je Grlić Radman na X-u.

"To je još jedan sumoran podsjetnik da Rusija prefererira nasilje nad dijalogom".

U napadu je, prema posljednjim ukrajinskim podacima, poginula 21 osoba, među kojima je četvero djece. Pogođeno je i sjedište delegacije EU-a u Ukrajini. 

"Naše su misli sa žrtvama, njihovim obiteljima i s našim EU osobljem", poručio je šef hrvatske diplomacije. 

