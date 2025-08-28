Obavijesti

Ursula Von der Leyen najavila 19. paket sankcija protiv Rusije: 'Kremlj neće stati ni pred čim...'

Ursula Von der Leyen najavila 19. paket sankcija protiv Rusije: 'Kremlj neće stati ni pred čim...'
Rekla je da su dvije rakete pale na udaljenosti od 50 metara od zgrade Delegacije EU-a unutar 20 sekundi te da nitko od osoblja nije ozlijeđen

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u četvrtak nove sankcije protiv Rusije nakon noćašnjeg ruskog napada na Kijev u kojem je oštećeno sjedište Delegacije EU-a u tom gradu.

“Sinoćnji napad pokazuje da Kremlj neće stati ni pred čim da terorizira Ukrajinu, slijepo ubijajući civile - muškarce, žene i djecu, pa čak i ciljajući Europsku uniju”, rekla je von der Leyen u izjavi za javnost.

Dodala je da su dvije rakete pale na udaljenosti od 50 metara od zgrade Delegacije EU-a unutar 20 sekundi te da nitko od osoblja nije ozlijeđen.

Najavila da će EU nastaviti vršiti maksimalni pritisak na Rusiju.

“To znači pooštravanje našeg režima sankcija. Uskoro ćemo izići s 19. paketom oštrih sankcija. Paralelno s tim, napredujemo u radu na zamrznutoj ruskoj imovini kako bismo doprinijeli obrani i obnovi Ukrajine”, rekla je von der Leyen

Najavila je da u petak  kreće u višednevnu turneje u sedam država članica “koje jačaju i štite naše vanjske granice s Rusijom i Bjelorusijom”.

“Želim izraziti punu solidarnost EU-a s njima i podijeliti napredak koji postižemo u izgradnji snažne europske obrambene industrije, posebno putem našeg zajedničkog obrambenog instrumenta SAFE”, rekla je.

Najprije će posjetiti Latviju, zatim, Finsku, Estoniju, Poljsku, Litvu, Bugarsku i Rumunjsku.

U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je 14 ljudi. Von der Leyen je rekla da je to bio najsmrtonosniji napad dronovima i raketama na ukrajinski glavni grad od srpnja.

