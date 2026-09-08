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očuvanjE povijesnog sjećanja

Grlić Radman u Vitezu: 'Ovo je jedno od mitskih mjesta opstojnosti Hrvata u BiH'

Piše HINA,
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Grlić Radman u Vitezu: 'Ovo je jedno od mitskih mjesta opstojnosti Hrvata u BiH'
Zagreb: Izjave ministara nakon 196. sjednice Vlade | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
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Ministar Gordan Grlić Radman sudjelovao je na predstavljanju petog izdanja Viteškog ljetopisa, istaknuvši njegov značaj za očuvanje identiteta Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Viteški ljetopis važan je doprinos očuvanju povijesnog sjećanja i identiteta Hrvata srednje Bosne, ocijenio je u ponedjeljak u Vitezu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, sudjelujući na predstavljanju petog izdanja te godišnje publikacije. Grlić Radman, koji je autor predgovora novog izdanja, kazao je kako Viteški ljetopis nastavlja tradiciju bilježenja života i povijesti lokalne zajednice, podsjetivši na važnost očuvanja zapisa o Hrvatima u Bosni i Hercegovini.

„Vitez je jedno od mitskih mjesta opstojnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini“, poručio je Grlić Radman.

Viteški ljetopis je godišnja publikacija koja donosi kroniku života Viteza i njegovih stanovnika u izdanju ogranka Matice hrvatske i udruge ‘Volim Vitez’. U njemu se bilježe najvažniji događaji, ljudi i postignuća koji su obilježili prethodnu godinu, od društvenih i kulturnih događaja do gospodarstva, sporta, obrazovanja i drugih područja života ove zajednice.

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Kako su objasnili autori, peto izdanje donosi pregled događaja iz 2025. godine, a predstavljeno je na prigodnoj večeri u Vitezu kojoj su, uz Grlića Radmana, nazočili brojni predstavnici političkog, kulturnog, vjerskog i javnog života.

Predsjednik Matice hrvatske Vitez Jakov Križanović istaknuo je da Ljetopis nastoji sačuvati trag o ljudima i događajima koji čine povijest Viteza, zahvalivši svima koji su sudjelovali u njegovu stvaranju, kao i hrvatskome ministru na dolasku i predgovoru. 

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