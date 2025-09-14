Obavijesti

RATNI ZLOČIN

Grlić Radman: Uzdol čeka na procesuiranje ratnog masakra Armije BiH nad 41 Hrvatom

Piše HINA,
Žrtve su ubijene u jutarnjim satima 14. rujna 1993. godine tijekom brutalnog napada pripadnika Armije BiH u sklopu operacije 'Neretva 93'

Hrvatski šef diplomacije pozvao je u nedjelju zajedno s obiteljima žrtava i hrvatskim dužnosnicima iz BiH na procesuiranje ratnoga masakra u kojemu su prije 32 godine u mjestu Uzdolu sjevernome dijelu Hercegovine pripadnici bošnjačke Armije BiH ubili 41 Hrvata, među kojima su bili žene i djeca.

Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, a misu je u Memorijalnome centru u mjestu Uzdolu u prozor Rami služio vlč. Damjan Soldo, voditelj Hrvatske katoličke misije u Innsbrucku. Žrtve su ubijene u jutarnjim satima 14. rujna 1993. godine tijekom brutalnog napada pripadnika Armije BiH u sklopu operacije "Neretva 93". Najmlađe žrtve masakra bili su desetogodišnji Stjepan Zelić (10) i njegova sestra Marija Zelić (13), te Jadranka Zelenika (12), dok je najstarija žrtva bila 87-godišnja Luca Zelenika. 

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman pozvao je na procesuiranje ovog ratnog zločina.

"Naredbodavci ovog zločina i dalje nisu odgovarali za svoje postupke. Nužno je suočiti se sa mračnom prošlošću kako bi se osiguralo sjećanje na žrtve i izgradila pravednija budućnost", napisao je Grlić Radman na X nalogu. 

Ante Šimunović iz Udruge Treća bojna za portal Detekor rekao je da je nakon zločina ušao u Uzdol, gdje je zatekao stravičan prizor. 

“Od zaklanih, ubijenih onako u potiljak. Ovo što se događalo po selu, to je bilo stravično. Starci, djeca, pogotovo obitelj gdje su ubili dvoje djece, treći brat je uspio pobjeći. Ubili su dvoje djece i ženu. Teško je uopće govoriti, u kućama izgorena tijela. Vrlo ružan i stravičan prizor”, kazao je Šimunović. 

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić izrazio je razočaranje što pravda još nije ostvarena za žrtve Uzdola.

"Pravda nije ostvarena prema žrtvama. Mi smo tu da očuvamo trajno sjećanje na žrtve Uzdola", rekao je Galić.  Izrazio je očekivanje da će pravosudne vlasti BiH konačno rasvijetliti ovaj ratni zločin. 

Enver Buza niži zapovjednik Armije BiH, pravomoćno je 2021. godine osuđen na osam godina zatvora zbog toga što nije kaznio počinitelje, no obitelji ubijenih smatraju da presuda nije dostatna jer niti jedan od nalogodavaca pa ni počinitelja zločina nije kažnjen. 

Kao znak sjećanja na žrtve u Memorijalnome centru u Uzdolu je podignut drveni križ s 41 malim križićem na kojem su ispisana imena, prezimena i datumi rođenja i smrti svih žrtava. 

