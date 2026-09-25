Grlić Radman zadovoljan sudjelovanjem Hrvatske u UN-u

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman izrazio je u petak zadovoljstvo sudjelovanjem Hrvatske na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku, gdje su hrvatski diplomati na čelu s premijerom Andrejem Plenkovićem imali niz sastanaka na kojima su naglasili važnost dijaloga, suradnje i multilateralizma.

„Imali smo sadržajne sastanke, dinamičnu raspravu na svim razinama na 81. zasjedanju Opće skupštine UN-a. Jako je puno bilo multilateralnih sastanaka, prije svega s našim saveznicima iz Europske unije i Sjedinjenih Država, našim partnerima iz indo-pacifičkog prostora, Bliskog istoka, Azije, ali naravno i Afrike”, rekao je Grlić Radman u izjavi za novinare.

Imajući u vidu geopolitičke podjele, ratove i nesigurnosti u svijetu, „naša poruka ovdje je da prostor za dijalog mora biti osiguran”, rekao je.

Radman je podsjetio da je premijer Plenković sudjelovao na samitu Partneri za multilateralizam gdje je održao zapažen govor. Riječ je o novoj međunarodnoj diplomatskoj inicijativi pokrenutoj na marginama Opće skupštine UN-a u cilju jačanja međunarodnog prava, obrane Povelje UN-a te pronalaženja zajedničkih, praktičnih rješenja za globalne izazove.

Također je istaknuo njegov govor na Općoj skupštini UN-a u kojem je govorio o potrebi jačanja dijaloga i suradnje te poštovanja međunarodnog prava u svjetlu mnogobrojnih prijetnji međunarodnom miru i sigurnosti.

„On je također naglasio važnost poštovanja sigurnosti na jugoistoku Europe. Vidjeli ste da je isto tako kazao da nema mjesta veličanju ratnih zločina”, rekao je Grlić Radman. „Spomenuo je i važnost stabilnosti BiH, koja počiva na jednakopravnosti triju konstitutivnih naroda”, dodao je.

„Nadamo se da će ovi predstojeći izbori konačno prekinuti situaciju u kojoj Hrvati nisu imali priliku izabrati svoga predstavnika. Zato je nužno donijeti stanovite ograničene ustavne promjene, ali i promijeniti izborni zakon”, rekao je.

Grlić Radman je u New Yorku sudjelovao na nekoliko multilateralnih foruma koji su ključni za vidljivost Hrvatske, a dvama je Hrvatska bila supredsjedatelj.

„U Koaliciji za izgradnju mira ukazali smo na važnost jačanja institucija, suradnje, ali i na hrvatsko iskustvo Domovinskog rata te razminiranja. Kazao sam da još uvijek tražimo 1725 nestale osobe i da je Hrvatska bila žrtva agresije”, rekao je.

Također, prema njegovim riječima, zajedno s talijanskim kolegom Antonijem Tajanijem održao je drugi sastanak MED9++ koalicije za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost na kojem je zatraženo otvaranje Hormuškog tjesnaca.

Rimska koalicija za pristup gnojivima i prehrambenu sigurnost pokrenuta je 7. svibnja 2026. godine u Rimu na inicijativu Hrvatske i Italije. Koalicija je uspostavljena kao hitan diplomatski i gospodarski odgovor na geopolitičku krizu na Bliskom istoku i blokadu prometa kroz Hormuški tjesnac, što izravno ugrožava globalne lance opskrbe hranom i energetsku stabilnost.

„Hrvatska je kada govorimo o energiji dobar primjer jer je osigurala druge dobavne pravce. Hrvatska je energetski neovisna i može putem LNG terminala i Janafa dopremati i plin i naftu drugim zemljama. To smo isticali na drugim forumima”, rekao je ministar.

Grlić Radman je također predsjedao sastankom Američko-jadranske povelje, sigurnosno-obrambene platforme koja je osnovana 2003. na prijedlog SAD-a, a kojom Hrvatska ove godine predsjeda.

Tijekom gotovo dva desetljeća od osnutka, Američko-jadranska povelja afirmirala se kao važna sigurnosno-obrambena inicijativa i instrument jačanja regionalne suradnje te pružanja potpore euroatlantskim aspiracijama država jugoistočne Europe.

Prioriteti hrvatskog predsjedanja su jačanje vojno-civilne suradnje, koja je ključna u odgovoru na moderne, multidimenzionalne sigurnosne izazove i hibridne prijetnje. Naglasak je i na jačanju otpornosti i energetskoj sigurnosti, odnosno pronalaženju stabilnih i sigurnih izvora energije te mogućoj suradnji u diversifikaciji energetskih izvora.

Grlić Radman je naglasio da je u 23 godine od osnutka te inicijative Hrvatska postala članica EU-a i NATO-a te da podržava njihovo proširenje na druge zemlje jugoistočne Europe, ali sukladno njihovim zaslugama i ispunjenju uvjeta.

Ministar je na marginama Opće skupštine UN-a imao i mnogo bilateralnih sastanaka,

„Uvijek se na svim tim sastancima potvrđuje dobra reputacija Hrvatske, Hrvatska kao dobar primjer”, rekao je Grlić Radman, dodajući da je s predstavnicima drugih zemalja prije svega razgovarao o otvaranju novih tržišta za hrvatsko gospodarstvo.