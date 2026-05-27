GRMI I SIJEVA Pogledajte kakvo je bilo nebo iznad Zagreba

Najavljeno nevrijeme stiglo je na zagrebačko i velikogoričko područje, gdje jako sijeva, grmi i pada kiša. Kako doznajemo od čitateljice, crni oblaci brzo su zamračili nebo i nad Velikom Goricom.

- Sijeva, grmi i pada kiša. Moja kćerka Marta (11) mobitelom je uspjela snimiti jedan od trenutaka - govori nam čitateljica.

Državni hidrometeorološki zavod objavio je upozorenja za velik dio Hrvatske zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra tijekom dana.Za srijedu je na snazi žuto upozorenje u većem dijelu unutrašnjosti, uključujući zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju. Meteorolozi upozoravaju na moguće izraženije pljuskove s grmljavinom, osobito poslijepodne i navečer.

Nevrijeme u Sloveniji

Slovenski meteorološki zavod ARSO podigao stupanj pripravnosti sa žutog na narančasto. Prema njihovim analizama, u višim slojevima atmosfere prema Alpama već protječe hladniji zrak sa sjeverozapada. Ta se svježina sudara s ekstremno pregrijanom zračnom masom južno od Alpa, što stvara uvjete za veliku nestabilnost atmosfere.

Prvi olujni oblaci formirali su se nad Karavankama još tijekom jutra, no ARSO glavninu olujnog vala diljem Slovenije najavljuje u poslijepodnevnim satima. Nevrijeme će se najprije razviti na sjeveru zemlje, nakon čega će se preseliti prema jugu, gdje bi se atmosfera trebala smiriti u večernjim satima.