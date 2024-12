Grmljavinska nevremena, snijeg i zahlađenje: Velika promjena vremena stiže u Hrvatsku...

Na Jadranu i područjima uz njega pretežno sunčano. U ostatku unutrašnjosti djelomice sunčano, u prvom dijelu dana s povećanom naoblakom, lokalno i vrlo malo kiše. Ujutro mjestimice magla. U drugom dijelu dana sa zapada postupan porast naoblake. Vjetar slab, ponegdje do umjeren južni i jugoistočni. Duž obale umjerena bura i sjeverni vjetar, navečer jugo u jačanju. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na Jadranu od 10 do 15 °C, stoji u prognozi DHMZ-a za subotu...

Pred sam kraj dana pali se žuto upozorenje zbog vjetra za riječku i splitsku regiju... Žuto upozorenje pred sam kraj dana oglašeno je zbog vjetra i za cijeli Jadran.

Za nedjelju je najavljeno pogoršanje vremena...

- Pretežno oblačno, na Jadranu i vjetrovito. Ponegdje kiša, češća na Jadranu i uz njega gdje su vjerojatni i obilni pljuskovi s grmljavinom. Uz zahladnjenje kiša će u Gorskoj Hrvatskoj prelaziti u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, a krajem dana i u noći na ponedjeljak mjestimične susnježice može biti i drugdje u unutrašnjosti. Vjetar umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu jako i olujno jugo, na sjevernom dijelu bura i istočni vjetar. Poslijepodne će jugo malo oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -2 do 3, na Jadranu od 6 do 9 °C. Najviša dnevna većinom od 2 do 7, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije od 8 do 13 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za nedjelju.

U nedjelju su meteoalarmi upaljeni za više hrvatskih regija...

Za kninsku i riječku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra. Za splitsku i dubrovačku regiju na snazi je žuto upozorenje zbog vjetra i grmljavinskih nevremena, dok je gospićka regija 'u žutom' zbog snijega i poledice...

Što se tiče Jadrana, za Kvarner i Kvarnerić te Velebitski kanal na snazi je crveno upozorenje zbog vjetra, koje označava da je vrijeme izuzetno opasno. Mogući su udari vjetra i do 160 km/h...

- Vrijeme je vrlo opasno i podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Budite svjesni opasnosti i obratite pozornost i pratite najnovija vremenska izvješća. Savjetujemo javnost da izbjegavaju putovanja i boravak blizu ugroženih obalnih područja. Vrlo je vjerojatno da trajekti neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu - poručuju iz DHMZ-a.

Za zapadnu obalu Istre te za sjevernu i srednju Dalmaciju oglašeno je narančasto upozorenje zbog vjetra, dok je južna Dalmacija pod žutim upozorenjem...

- Od nedjelje do utorka posvuda oblačnije i danju malo hladnije, u kopnenom području uz povremenu mjestimičnu kišu, uglavnom u gorju i snijeg, koji će osobito od nedjelje poslijepodne do ponedjeljka prijepodne stvarati snježni pokrivač. Vjerojatno i otežavati prometovanje. Na Jadranu će to u nedjelju ponajviše činiti vjetar - jako i olujno jugo na južnom i srednjem dijelu, te većinom još jača bura na sjevernom. I pritom još česta kiša, pa i u obliku obilnijih pljuskova s grmljavinom. Od ponedjeljka mirnije, ali i dalje promjenjivo - stoji u prognozi HRT-ova Zorana Vakule...

