Grmoja: HDZ sedam puta skidao točku o Vrhovnom sudu, a sada želi okriviti oporbu

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) prozvao je u subotu vladajući HDZ da je sedam puta skidao s dnevnog reda izbor predsjednika Vrhovnog suda, a sada promjenom taktike i procedurlanim pritiscima kroz Sabor pokušava odgvornost za to pripisati oporbi.

- Sedam puta su skidali točku s dnevnog reda i rušili kvorum, a sada pokušavaju na silu promijeniti taktiku i prikazati da je problem u oporbi. To je politička manipulacija koja je sada potpuno razotkrivena - rekao je Grmoja na konferenciji za novinare o postupanju HDZ-a u procesu izbora predsjednika Vrhovnog suda.

Iduću sjednicu Odbora za pravosuđe Grmoja je sazvao za srijedu, 29.travnja. Međutim HDZ je, ističe Grmoja, pokušajem proceduralnog pritiska kroz dnevni red Sabora pokušao promijeniti tu odluku.

- HDZ je planirao za ponedjeljak na plenarnu sjednicu, uz zakon o PDV-u, uvrstiti i zakone iz domene pravosuđa, stvarajući pritisak da se sjednica Odbora za pravosuđe održi istog dana. Takav pristup podrazumijevao je da se Odbor sazove mimo uobičajenog dogovora i procedura. Nakon što sam odlučio sazvati sjednicu Odbora u srijedu, HDZ je već u petak popodne povukao te točke iz rasprave za idući tjedan - objasnio je.

Vladajući su time pokušali zaobići proceduru i prisiliti Odbor da odlučuje preko noći, ustvrdio je zastupnik Mosta, poručivši HDZ-u da ne mogu nametati tempo kako njima odgovara.

Grmoja je odbacio HDZ-ove optužbe da djeluje kao ''igrač ljevice'' te ponovio da se protivi izboru sutkinje Mirte Matić za predsjednicu Vrhovnog suda zbog ozbiljnih sumnji u njezinu profesionalnu vjerodostojnost.

- Mi smo jasno rekli ljevica je licemjerna jer će podržati Milanovićevu kandidatkinju koja je očito kompromitirana. A HDZ-ovci su posebno licemjerni jer oni nisu imali mišljenje o toj kandidatkinji, odnosno njihovo mišljenje o toj kandidatkinji ovisi o tome što im se više uklapa u njihovu strategiju kako dobiti ovaj plijen kojeg su naumili dobiti, a to je Ustavni sud - rekao je Grmoja.

Naglasio je i da ne postoji suštinska razlika između vladajućih i dijela oporbe kada je riječ o pokušajima političkog utjecaja na Ustavni sud, jer obje strane nastoje osigurati političku prevlast nad tom institucijom.

- Pokazali smo da u Hrvatskoj i u Hrvatskom saboru postoji politička snaga koja nije na daljinski ni Pantovčaka niti Banskih dvora - poručio je Grmoja.