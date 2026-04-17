Sabor minutom šutnje odao počast preminuloj Sarafini Lauš

"Ponizno molim da odredite minutu šutnje s obzirom da je jučer preminula Sarafina Lauš, Hrvatica iz Travnika koja je izgubila tri sina i supruga u Domovinskom ratu, a i sama je bila u logorima", apelirao je Grmoja. Predsjednik Mosta naglasio je kako bi to bilo primjereno obzirom da je, kazao je, Sarafina Lauš simbol stradanja Hrvata u BiH, "kao što je to Kata Šoljić u Hrvatskoj".

Iako ovaj način nije po dogovorenim pravilima, predsjednik Sabora Gordan Jandroković prihvatio je molbu pa su zastupnici minutom šutnje odali počast preminuloj.

"Dat ću minutu šutnje, ali znate da postoji pravilo i molba prema svim zastupnicima da ako imaju takvu inicijativu da se dogovorimo prije sjednice", kazao je Jandroković.

Sarafina Lauš, poznata kao majka hrabrost, u ratnim stradanjima u Središnjoj Bosni 1993. godine izgubila je obitelj, u logoru je provela 11 mjeseci, a preminula je, navode mediji, jučer u 87. godini života.