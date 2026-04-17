Obavijesti

News

Komentari 0
NA INICIJATIVU GRMOJE

Sabor minutom šutnje odao počast preminuloj Sarafini Lauš

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Saborska TV

Na inicijativu zastupnika Nikole Grmoje (Most), kojoj je udovoljio predsjednik Hrvatskog sabora, zastupnici su u petak na početku plenarne sjednice minutom šutnje odali počast preminuloj Sarafini Lauš, simbolu stradanja Hrvata u Središnjoj Bosni

"Ponizno molim da odredite minutu šutnje s obzirom da je jučer preminula Sarafina Lauš, Hrvatica iz Travnika koja je izgubila tri sina i supruga u Domovinskom ratu, a i sama je bila u logorima", apelirao je Grmoja. Predsjednik Mosta naglasio je kako bi to bilo primjereno obzirom da je, kazao je, Sarafina Lauš simbol stradanja Hrvata u BiH, "kao što je to Kata Šoljić u Hrvatskoj".

Iako ovaj način nije po dogovorenim pravilima, predsjednik Sabora Gordan Jandroković prihvatio je molbu pa su zastupnici minutom šutnje odali počast preminuloj.

"Dat ću minutu šutnje, ali znate da postoji pravilo i molba prema svim zastupnicima da ako imaju takvu inicijativu da se dogovorimo prije sjednice", kazao je Jandroković.

Sarafina Lauš, poznata kao majka hrabrost, u ratnim stradanjima u Središnjoj Bosni 1993. godine izgubila je obitelj, u logoru je provela 11 mjeseci, a preminula je, navode mediji, jučer u 87. godini života. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026