O radu DORH-a i povjerenju u pravosudni sustav raspravljali su jutros u HRT-ovoj emisiji U mreži prvog Nikola Grmoja iz Mosta, Damir Habijan iz HDZ-a i Mišel Jakšić iz SDP-a.

Nikola Grmoja rekao je da je u saborskoj raspravi Zlata Hrvoj Šipek priznala je da je DORH od Uskoka u veljači 2020. dobilo izvješće koje je ponovljeno u srpnju 2021.

- Na moje pitanje je rekla da je ono poslano DORH-u, ali da ga ona nije vidjela, kazao je. Prema tome, ona više ne može ostati glavna državna odvjetnica. O tome smo i govorili u Saboru, ali i čim je afera krenula. Kolega Habijan je u Otvorenom tvrdio da nije učinjen nikakav propust, no pokazalo se da je Ured europskog javnog tužitelja slučaj pokrenuo ispočetka jer je bio "mrtav", po informacijama koje su došle iz OLAF-a. Jedina sreća u ovom slučaju je što imamo Ured europskog javnog tužitelja koji je cjelokupnoj hrvatskoj javnosti pokazao na koji način funkcionira Uskok i DORH - rekao je Grmoja.

Mišel Jakšić dodao je da je u u saborskoj raspravi bilo jasno da su se dogodili ogromni propusti. Kaže da mu je, nakon svega s Vrhovnim sudom, neprihvatljivo da imamo slično i sa DORH-om.

- Da ljudi koje koje mi biramo u Saboru, dolaze u sabor i prodaju nam maglu, da mi ništa ne smijemo pitati, ništa komentirati jer je to sve udar njihovu neovisnost, a istovremeno im pucaju mjere, uhićuju se njihovi dotadašnji suradnici, pada slučaj Gabrijele Žalac jer smo očito taj slučaj htjeli zataškati. Postavlja se ozbiljna sumnja da je Hrvoj Šipek nama svima lagala da ništa nije znala, jer sve što izlazi u medijima govori u prilog tome da je bila jako dobro upoznata sa svime. To je strašna poruka i mislim da to narušava i ono malo pozitivne percepcije hrvatskih građana prema pravosuđu - rekao je Jakšić.

Upitao je i što je sa zakonom o DORH-u prema kojem niža tijela trebaju izvještavati viša unutar lanca te da, ako se to nije dogodilo, znači da ne kontrolira sustav. Misli i da će Hrvoj Šipek teško obraniti svoju funkciju.

- Ne volim govoriti na temelju neprovjerenih činjenica niti onoga što se piše u medijima, čekamo nalaz interne kontrole i nakon toga netko mora snositi posljedice ako se pokaže da je bilo propusta. Očekujem da se glavna državna odvjetnica očituje na navode koji izlaze posljednjih dana u medijima, koji nisu dobri. Ona zasad ima povjerenje, kao što je rekao ministar Malenica - rekao je Habijan i dodao da je Hrvatska među prvima zagovarala tijelo delegiranog europskog javnog tužitelja koje, naglašava, djeluje u sklopu Uskoka. Misli da je moguće, da je ovdje bilo početnih nesnalaženja u radu i koordinaciji tijela.

Svađa Habijana i Grmoje

Grmoja nije htio reći tko mu je iz HDZ-a rekao da se ovaj slučaj više ne da obraniti te da je smiješna i tvrdnja da treba provesti internu istragu. Kaže da je Hrvoj Šipek obmanjivala javnost jer je tvrdila da nije bila upoznata sa slučajem.

- To je dovoljno za njezin odlazak. Prije mjesec i pol dana sam sazvao antikorupcijsko vijeće na koje je bila pozvana. Zatvorio sam sjednicu kako bi mogla otvorenije odgovarati na sva naša pitanja, no ona je odbila odgovarati. To mi je bio jasan znak da je istina kada tvrdimo da postoji "pupčana veza" između Banskih dvora i DORH-a - rekao je.

- Ovdje je jasno da, ako slučaj protiv nekoga u Vladi samo arhivirate, pokazuje da su oni znali da ovdje ima "mesa", ali su to gurnuli u ladicu. Za druge slučajeve imam konkretne dokaze, mailove, a glavna državna odvjetnica mi na antikorupcijskom vijeću kaže: Na niti jedno vaše pitanje neću odgovoriti, rekao je Grmoja.

Habjan je potom naveo presudu Vrhovnog suda u slučaju Fimi-medije kao primjer da HDZ nema utjecaj na pravosuđe.

- Izjave da su mu (Grmoji) neki HDZ-ovci nešto rekli samo dokazuju njegovu pupčanu vrpcu, dva su puta ulazili u Vladu bez obzira što su izbačeni kroz zadnja vrata. Takvi ljudi sada govore da imaju dokaze i govore već godinu dana iz MVEP-a. Kada već izlazite s time da imate dokaze u 10 slučajeva, očekujem da sukladno Zakonu o kaznenom postupku, podnesete kaznene prijave jer u protivnom vi činite kazneno djelo - rekao je Habijan Grmoji.

- U Saboru sam tražio da mi se skine imunitet i pozivam DORH da pokrene kazneni progon protiv mene, ako sam govorio neistinu. Vama sam proslijedio svu dokumentaciju, ali vi do zadnjeg daha branite Andreja Plenkovića. Most je jedina politička opcija koja je zbog inzistiranja na borbi protiv korupcije dva put izašla iz Vlade - poručio je Grmoja.

Habjan mu je odgovorio: Počistite prvo ispred svojih vrata

- Ovo definitivno ruši ono malo povjerenja u pravosudni sustav koje je postojalo. U svim izvješćima vidimo da građani u hrvatski pravosudni sustav ne vjeruju. Podsjetio bih da smo 2020. imali slučaj Josipe Rimac gdje se još ništa nije dogodilo, imali smo slučaj pucanja mjera na Draganu Kovačeviću i Janafu, a taj se slučaj produljio i na 2021. godinu. Na pitanja glavnoj državnoj odvjetnici na saborskom Odboru kako je moguće da netko tko je bio pod sumnjama 2020. sad završi u megaaferi 2021., što su radili, kud su gledali, dobili smo nemušta objašnjenja da je to bila hrpa transkripata koja su se iščitavala, pa kad se pojavila sumnja prema dotičnoj tužiteljici, počelo se postupati. Nije ni 2020. nije sjajna jer se protegla i na 2021 - rekao je Jakšić koji dodaje da mu nije jasno što će nadzor pokazati, ali ni koliko će tajati i tko će koga nadzirati.

- Uhićenja i pokretanje istraga protiv sudaca upravo pokazuje da nema nedodirljivih. Stvarna volja Vlade postoji i u tom se smjeru ide. Ako je Mamić naveo 50 sudaca bilo bi dobro da kaže koji su to suci - rekao je Habijan.

- Velike ribe se izvlače, a nastradaju mali hrvatski građani. Most će se protiv toga boriti. Nije nam potrebna reforma DORH-a nego "demontaža" DORH-a i državnih institucija, a to će se dogoditi kada ova ekipa ode s vlasti - rekao je Grmoja koji nije pobornik optužbi bez dokaza.

Grmoja: Hrvoj Šipek je izbor ove Vlade

- Znamo čija je odgovornost kolika. Koliko je Most izabrao državnih odvjetnika, a koliko ih je izabrao HDZ - upitao je Grmoja, a Habijan mu je odgovorio da su imali ministra pravosuđa i unutarnjih poslova i da nisu napravili ništa.

Nije htio raspravljati o tome je li dobro da na čelu DORH-a bude netko tko zna više o kaznenom ili ustavnom pravu. Naveo je primjer da nisu svi ravnatelji bolnica liječnici.