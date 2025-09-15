Grmoja prozvao Možemo: 'Neću dopustiti uvođenje 'nastranih sadržaja' u škole, sulud projekt'

Zastupnik Nikola Grmoja (Most) poručio je u ponedjeljak stranci Možemo da neće dopustiti uvođenje „nastranih sadržaja“ u škole kakvi se najavljuju, a iz Možemo su mu uzvratili da se u Zagrebu uvodi zdravstveni odgoj za koji se tek izrađuje kurikulum.

U slobodnom saborskom govoru, Grmoja je prozvao Možemo da u Zagrebu gura program u suradnji sa „suspektnom“ udrugom Status M, te da je na prošlotjednoj konferenciji za medije, uz pokroviteljstvo Grada Zagreba, najavljeno uvođenje zdravstvenog odgoja.

Zagreb: Nikola Grmoja o uvođenju seksualnog odgoja i današnjem aktualnom prijepodnevu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Grad je, kaže Grmoja, predstavljao Luka Juroš, pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje, a na toj konferenciji su predstavljene tzv. edukativne kartice, popularno zvane 'karte seksalice' u kojima se djecu, primjerice, pita stvara li im bol užitak, tj. „promovira sadizam, mazohizam…pita ih se što misle o ideji seksa na javnom mjestu“.

Tvrdi da je to predstavljeno u sklopu zdravstvenog odgoja, a da je danas došlo do zaokreta, „kao nema to veze s programom koji se misli uvoditi u škole“. „No, ja imam pitanje, za tu trans i LGBTQ mafiju koju smo uhvatili s prstima u pekmezu - zašto ste to predstavljali, zašto ste dali novac za izradu tih materijala?“, rekao je zastupnik te poručio da Most neće dopustiti uvođenje takvih „nastranih sadržaja“. „Nisu naša djeca topovsko meso za vaše sulude projekte“, poručio je Grmoja.

Iz stranke Možemo žestoko su reagirali na njegove tvrdnje.

„Grmoja laže kao pas“, izjavila je Ivana Kekin i dodala da se u Zagrebu uvodi zdravstveni odgoj za koji se tek izrađuje kurikulum. Kaže i da će se baviti mentalnim, reproduktivnim zdravljem djece i mladih, da nema nikakve veze nema sa kartama seksalicama.

Da Grmoja laže, tvrdi i Rada Borić, koja navodi da konferenciju nije organizirao Grad Zagreb, a hoće li neki pročelnik ili gosti sudjelovati na konferencijama, to Grmoja ne može nikome zabraniti.

Jeckov: Od 41 pitanja, ni jedno o ASK

Više oporbenih zastupnika osvrnulo se na današnje, maratonsko Aktualno prijepodne u kojem je oporba prozivala vladu za ustašizaciju društva.

Zanimljivo da ni jedno (od 41 pitanja) nije bilo o afričkoj svinjskoj kugi (ASK), primijetila je Dragana Jeckov (SDSS), upozoravajući da su 42 nova mjesta pod mjerama zaštite, „nikad više“.

Resornog ministra pozvala je da odgovori na pitanja o naknadi štete i hoće li ju dobiti i oni kod kojih su utvrđeni propusti u zaštiti, što će biti s korisnicima mjera za mlade poljoprivrednike, hoće li morati vratiti novac dobiven na natječaju, očekuje li se poskupljenje svinjskog mesa i druga.

Boris Lalovac (SDP) problematizira objašnjenje da su čelni ljudi tzv. poreznog USKOK-a smijenjeni zbog sistematizacije. Ti ljudi 10 godina razvijaju važnu instituciju koja brani proračun države i onda se odgovori da su smijenjeni zbog sistematizacije. Oni su educirani ljudi kakvih više nema, za koje ovi na tržištu jedva čekaju da odu iz sustava, upozorio je.

Dalija Orešković (DOSIP) nakon 'aktualca' zaključuje da je "trenutna HDZ-ova vlast, vlast bez legitimiteta, vlast koja svojim djelovanjem potkopava temelje hrvatske državnosti, sve što se gradili kroz političke i demokratske procese".

Navodeći da je predstavnica građanske, liberalne Hrvatske koja u poštivanju Ustava i njegovih vrijednosti vidi izraz i mjeru svog domoljublja i po tome mjeri druge, ustvrdila je da je „ustavna Hrvatska ovo ljeto i danas bila napadnuta i okupirana od neke druge ideje, od ideje endehazijske države i da toj ideji ova HDZ-ova vlast 'drži lojtre'“.

„I najgori, osuđeni premijer (Sanader) branio je da taj korov ustašizacije ne prekrije i uništi značenje našeg Domovinskog rata, a to što se danas događa, ustašizacija i Hrvatske i Domovinskog rata, Plenkovićev je poraz“, rekla je.

Baričević (HDZ) ljevici: Zar vam nije dosta? Promijenite politički narativ

Josip Jurčević (NZ) poručio joj je da ne razumije to „parapsihološko neprihvaćanje određenih činjenica“, podsjetivši je kako je Ivica Račan, bivši SDP-ov premijer i zadnji šef Komunističke partije, legalizirao to što Orešković napada, ZDS.

Danica Baričević (HDZ) odbacuje teze ljevice da je HDZ taj kojem odgovaraju društvene podjele kako bi se skrenula pozornost s tema koje mu ne idu u prilog.

"Hrvatska se popela za četiri mjesta na svjetskoj ljestvici privlačenja i zadržavanja talenata, u drugom kvartalu bilježi najbrži rast u EU, u plusu je i hrvatski turizam", navela je i upitala jesu li to teme za koje bi HDZ željela da ih se prešućuje. "Zar vam nije dosta, zar nije vrijeme da konačno promijenite svoj politički narativ", upitala je kolege s ljevice.