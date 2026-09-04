Grmoja pozvao na prosvjed za Liku: 'Ovo će biti najmasovniji prosvjed u povijesti Hrvatske'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je građane da se u subotu pridruže prosvjedu „Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku“ u Zagrebu, poručivši da se, kako tvrdi, pokušaj Vlade da okupljanje prikaže kao svjetonazorski ili politički prosvjed „urušio“.

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Grmoja je u objavi na Facebooku istaknuo da su prosvjed podržale različite skupine, od ličkih branitelja i katoličkih inicijativa do navijača, radnika i intelektualaca. Naglasio je i ulogu stranačkog kolege Zvonimira Troskota u podizanju pitanja nezakonito odloženog otpada u Lici na nacionalnu razinu.

Čelnik Mosta očekuje velik odaziv te je ustvrdio da bi prosvjed mogao biti „najmasovniji u povijesti Hrvatske“, uspoređujući ga s prosvjedom protiv covid-potvrda iz 2021. godine.

Prosvjed organizira građanska inicijativa „Gospić je naš dom“, a održava se zbog nezadovoljstva građana načinom na koji se rješava problem nezakonito odloženog otpada na području Gospića. Okupljanje u Zagrebu počinje u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, nakon čega će povorka krenuti prema Trgu bana Josipa Jelačića.