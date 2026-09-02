Obavijesti

News

Komentari 0
ODRŽALI KONFERENCIJU

Most poziva na prosvjed za čist zrak i tlo, Grmoja traži rješenja

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Grmoja pozvao na prosvjed: Ovo nije pitanje lijevih ni desnih, nego zdravlja ljudi
10
Zagreb: Grmoja i Miletić pozvali građane na prosvjed protiv trovanja Like i Hrvatske | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Nikola Grmoja i Marin Miletić održali su konferenciju za medije na kojoj su pozvali na prosvjed za Liku koji će se održati u subotu u Zagrebu

Prosvjed nije pitanje lijevih ni desnih, nego svih koji žele čist zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude - poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja i pozvao na prosvjed.

- Predsjedniku Vlade Plenkoviću poručujem, današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći, ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih, a jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejem Plenkovićem, rekao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Njemačka će danas objaviti da Moskva stoji iza eksploziva u Leipzigu: 'To su njihove službe'
NAJGORI ODNOSI OD 45.

Njemačka će danas objaviti da Moskva stoji iza eksploziva u Leipzigu: 'To su njihove službe'

Njemačko ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da će njemački ministri vanjskih i unutarnjih poslova u utorak održati konferenciju za novinare o pokušaju napada dronom u zračnoj luci u Leipzigu prošlog mjeseca
Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?
DOSJE ČAKOVEC

Sumnjive smrti više pacijenata, masovni otkazi liječnika. Što se događa u bolnici na sjeveru?

Pacijent umro u čekaonici hitne, jednom su ubrizgali benzin umjesto fiziološke, drugoj su dali pogrešan pripravak trombocita. Oboje su umrli
Ženi s djecom u autu u Splitu udarcima razbio šoferšajbu! 'Beba ne spava 4 dana, šok je...'
DIVLJAČKI NAPAD

Ženi s djecom u autu u Splitu udarcima razbio šoferšajbu! 'Beba ne spava 4 dana, šok je...'

"Muškarac u dobi od 45 godina je ubrzo pronađen, doveden u prostorije policije i nad njim je provedeno kriminalističko istraživanje", stoji u odgovoru policije...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026