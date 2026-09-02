Most poziva na prosvjed za čist zrak i tlo, Grmoja traži rješenja

Prosvjed nije pitanje lijevih ni desnih, nego svih koji žele čist zrak, čisto tlo i zdravlje za sve ljude - poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja i pozvao na prosvjed.

- Predsjedniku Vlade Plenkoviću poručujem, današnji odlazak u Gospić je samo pokušaj smirivanja ljudi, pokušaj miniranja prosvjeda, to mu neće proći, ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih, a jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejem Plenkovićem, rekao je predsjednik Mosta Nikola Grmoja.