Grmoja o spaljivanju otpada u Našicama: Slavonci ne smiju plaćati pogreške Vlade

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja komentirao je u utorak Vladinu odluku o spaljivanju ilegalno odloženog otpada iz Gospića u našičkoj cementari, poručivši da Slavonci ne smiju plaćati pogreške Vlade i očiti kriminal.

Grmoja je na konferenciji za novinare ocijenio kako taj slučaj najbolje pokazuje kako funkcionira hrvatska demokracija jer se ministar obrane Ivan Anušić, koji je na izborima dobio više glasova od premijera Andreja Plenkovića, ne pokorava volji svojih birača nego samoga premijera.

"Anušić se doveo se u poziciju da puno čvršći od njega ispada predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, koji se na sjednici Predsjedništva HDZ-a usprotivio i rekao da ne želi tzv. neopasni otpad u Bjelovaru", rekao je Grmoja.

Postavlja se pitanje kome služi Ivan Anušić - Plenkoviću ili ljudima koji su ga ovdje birali i koji ne žele spaljivanje tog otpada u Slavoniji, dodao je.

Podsjetio je na tvrdnju predsjednika saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost Ranka Ostojića da je SOA za problem s ilegalnim otpadom znala od 2022. i o tome obavijestila nadležne institucije, što su opovrgnuli Državni inspektorat, policija, Uskok, DORH i predsjednici države, Vlade i Sabora, ustvridvši kako ih SOA nije obavijestila.

"To se mora istjerati do kraja, mi iz Mosta jedini o tome govorimo, kao što se jedini ne bojimo spomenuti ime onoga čije se ime svi u Hrvatskoj boje prevaliti preko usana, a to je Petar Pripuz, koji je tužio mene, Zvonimira Troskota i Miru Bulja", kazao je Grmoja.

Pedsjednik osječkog Mosta Viktor Škaro ustvrdio je kako su Slavonci ljuti i razočarani jer je Vlada donijela odluku o spaljivanju otpada iz Gospića u našičkoj cementari bez ikakvog sudjelovanja Našica i Osječko-baranjske županije u toj odluci.

Most smatra da se nikakav otpad ne bi smio splaiti u našičkoj cementari i nudimo rješenje Vladi - neka sav taj otpad vrati u zemlje iz kojih je dovezen u Hrvatsku, poručio je Škaro.

Predsjednik županijske organizacije Mosta Josip Skočibušić kaže kako je odlukom o spaljivanju otpada u Našicama bez znanja županijskih i našičkih vlasti Plenković "ponizio institucije lokalne samouprave".

Most je tražio žurno sazivanje Županijske skupštine i predložio zaključke protiv spaljivanja ilegalnog otpada u našičkoj cementari, ali županija je sazvala redovnu sjednicu za srijedu, a priijedlog je stavljen na začelje dnevnog reda.