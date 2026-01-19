Obavijesti

'PONUDA JE TU'

Plenković o izboru sudaca: Bez dogovora s oporbom, neće biti kvoruma na Odboru u Saboru

Zagreb: Andrej Plenković dao je izjavu nakon sjednice HDZ-a | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

HDZ optužuje oporbu za pokušaj paraliziranja izbora sudaca i traži poštivanje dugogodišnjeg modela

 Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković poručio je da neće biti kvoruma na Odboru za pravosuđe u srijedu ako se ne postigne dogovor s lijevom oporbom oko hodograma izbora sudaca na Ustavnom sudu i čelne osobe Vrhovnog suda.

Kako je rekao premijer Plenković, prije sjednice Odbora za pravosuđe koja je sazvana za srijedu, HDZ-ov tim kojeg čine Ivan Malenica, Krunoslav Katičić, Nikola Mažar i Ante Sanader pristupit će lijevoj oporbi i ponuditi razgovore koji bi trebali dovesti do rješenja i paralelnog izbora svih četvero upražnjenih mjesta na Ustavnom i Vrhovnom sudu.

Ako do toga ne dođe i ako se ne dogovori jasan hodogram neće biti ni kvoruma na sjednici Odbora za pravosuđe jer HDZ-ovi članovi neće doći, rekao je Plenković u ponedjeljak nakon sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora stranke.

Ponovio je kako je cijela parlamentarna većina u potpunosti suglasna da se zadrži postojeći model koji je dobro funkcionirao godinama kod izbora sudaca Ustavnog suda, a to je da sastav Ustavnog suda, uz profesionalnost, stručnost i integritet pravnika, reflektira odnos snaga u Hrvatskom saboru. To u ovom slučaju znači da se troje sudaca bira na način da dva predloži vladajuća većina, a jednog oporba i da se postigne konsenzus.

"Recept za rješenje je tu, ponuda je tu, praksa je tu, model je tu, zdrav razum je tu. Komparativna praksa zapadnih demokracija kada predstavnička tijela biraju ustavne suce je upravo ovakva i pozivamo oporbu na dogovor. Ovo je konstruktivan pristup i rješenje", istaknuo je premijer.

Na pitanje misli li da će zbog ovako iznijetog stava i mogućnosti da ne bude kvoruma u srijedu na Odboru za pravosuđe pružiti priliku oporbi da kaže kako HDZ odugovlači s izborom, Plenković je odgovorio da je to jeftin trik i da je odgovornost isključivo na oporbi.

"Nije naša inicijativa došla slučajno. Ona je plod višemjesečnih političkih signala koji dolaze od oporbe da bi oni sad, nakon što se prošle godine biralo pet-pet, neki novi model. Sad su se "prosvijetlili" i sada bi model koji bi trebao otprilike reflektirati valjda snagu oporbe, a ne snagu parlamentarne većine. Dakle, mijenjaju model, praksu, dociraju nam i odjedanput imaju vrhu naravan model kojeg se baš prije njihove generacije nitko nikad nije sjetio", poručio je Plenković.

Ponovio je kako HDZ želi rješenje i zato ga ovako i postavlja i sasvim je u skladu s legitimnim političkim stavom najodgovornije političke stranke za funkcioniranje pravosuđa i popunu Ustavnog suda. 

"Koja je bila njihova prva reakcija nakon moje izjave prije dva tjedna? Bila je 'ako je tako onda nećemo izabrati nikoga'. Samo smo ih malo bocnuli, malo smo ih cimnuli i sve se najedanput razotkrilo. Mi smo to u političkom i komunikacijskom smislu napravili svjesno i namjerno da otkriju karte. Oni ne kane birati suce Ustavnog suda i čekaju da prođe travanj i da Ustavni sud ostane paraliziran. To je jasno i malom djetetu kako oporba ovdje rezonira", rekao je premijer i predsjednik HDZ-a.

Dodao je da prebacivanje odgovornosti na HDZ može proći samo u njihovom kružoku na kavi gdje su smišljali "tako briljantnu politiku" koja se razotkrila nakon jedne male iglice, pa je balončić puknuo i sad svi znaju o čemu se radi.

