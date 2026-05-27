DRAMA OKO PRAVOSUĐA

Grmoja prozvao predsjednicu Vrhovnog suda: 'To je sudačka aristokracija, dolazi kad hoće'

Piše HINA,
Zagreb: Nikola Grmoja | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Mostov Nikola Grmoja optužio je Miru Matić da odbija dolazak na saborski Odbor za pravosuđe prije 15. lipnja, što je dodatno zaoštrilo sukob oko stanja u hrvatskom pravosuđu.

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Mostov Nikola Grmoja prozvao je u srijedu predsjednicu Vrhovnog suda Mirtu Matić zbog objašnjenja da prije 15. lipnja ne može doći na Odbor i podnijeti izvještaj o stanju sudbene vlasti za 2025., nazvavši ju "predstavnicom sudačke aristokracije". Grmoja je na Facebooku naveo da je Matić odbila nekoliko predloženih termina za raspravu o stanju hrvatskog pravosuđa pred matičnim saborskim odborom. "Ponudio sam joj idući tjedan i ponedjeljak i izašao u susret. Jučer nam je stigao odgovor da ni ponedjeljak ne odgovara te kako predsjednica Vrhovnog suda ne može doći pred Odbor za pravosuđe Sabora koji ju je izabrao i kojem odgovara prije 15. lipnja 2026. godine”, objavio je Grmoja.

Dodao je da takav odgovor ostavlja dojam da predsjednica Vrhovnog suda "ne odgovara Saboru, nego nam kao neka predstavnica sudačke aristokracije koja ne odgovara nikome i poručuje da će doći kad je nju volja".

A što se tiče hrvatskog sudstva, napominje Grmoja, ovakvo ponašanje Mirte Matić nam pokazuje zašto nam je pravosuđe ovakvo te ocjenjuje da je za takvo ponašanje i stanje prvenstveno odgovorna politika.

Pritom je prozvao i predsjednika Republike Zorana Milanovića kao onoga koji je Matić predložio za čelnicu Vrhovnog suda, kazavši da od njega nema ni riječi o hrvatskom pravosuđu, nego mu je u fokusu Palestina i poruka kako ne trebamo rezati broj općina.

