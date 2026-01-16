Grmoja: 'Saborski Odbor za pravosuđe u srijedu će glasati o predsjedniku Vrhovnog suda'

Predsjednik saborskog Odbora za pravosuđe Nikola Grmoja (Most) najavio je da će taj odbor u srijedu, 21. siječnja, glasati o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda, a rekao je i da on osobno neće podržati kandidatkinju predsjednika Republike Mirtu Matić.

"Obavijestio sam ljude koji rade u Odboru za pravosuđe da zakažu termin u srijedu u 11 sati. Imat ćemo glasovanje o kandidatima", rekao je Grmoja u Hrvatskom saboru upitan kada će se održati sjednica Odbora za pravosuđe.

Smatra i da se to "ne sviđa HDZ-u". "Koliko sam vidio oni namjeravaju rušiti kvorum na sjednici Odbora za pravosuđe, ali time će pokazati zapravo da oni provode određenu političku trgovinu", ocijenio je Grmoja.

Naveo je da Odbor za pravosuđe mora donijeti stav o kandidatima za predsjednika Vrhovnog suda koji može biti i negativan. Ako Odbor za pravosuđe da negativno mišljenje, to znači da Milanovićeva kandidatkinja neće proći u Saboru, pojasnio je.

"Onda se procedura nastavlja, a ovako imamo kočenje sustava", kazao je. Drži da to premijer Andrej Plenković radi kako bi dalje nastavio političku trgovinu, odnosno izbor predsjednika Vrhovnog suda vezao uz izbor troje ustavnih sudaca.

Grmoja je ponovio svoj stav da Matić nije pogodna za funkciju predsjednice Vrhovnog suda zbog "repova" koji postoje iza nje.

Lijeva oporba "vezana" jer radi po nalogu Pantovčaka

Drži i da je lijeva opozicija dovedena u nezgodnu situaciju jer nisu odmah rekli - kada su se pojavili medijski napisi i u Sabor došao klasificirani USKOK-ov dokument vezan uz sutkinju Matić- da je ona za njih kompromitirana i da za nju neće glasovati, pa ih sada HDZ može ucjenjivati.

"Ovako su oni (lijeva oporba) vezani jer rade po nalogu s Pantovčaka", ocijenio je.

Grmoja je pojasnio da je sazvao sjednicu Odbora za pravosuđe jer je održano saslušanje kandidata i Odbor mora dati svoje mišljenje o njima.

Saborski Odbor za pravosuđe 1. prosinca održao je saslušanje troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a svoje programe predstavili su Aleksandra Maganić, Mirta Matić te Šime Savić.

Na kraju sjednice predsjednik Odbora Grmoja izvijestio je da se klasificirani dopis USKOK-a o kandidatkinji Matić nalazi u saborskom sefu te da svaki zastupnik može zatražiti uvid kako bi imao sve informacije prije glasanja o novoj čelnoj osobi Vrhovnog suda. Odbor, zaključkom HDZ-a, nije glasao niti o jednom kandidatu, već će to učiniti naknadno, no bez definiranog roka.

DSV pozitivno o kandidatkinji Matić

Prvo saslušanje kandidata uslijedilo je tek nakon trećeg javnog poziva od smrti bivšeg predsjednika Vrhovnog suda Radovana Dobronića u ožujku ove godine. Predsjednika ili predsjednicu Vrhovnog suda imenuje Hrvatski sabor na prijedlog predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji je već ranije najavio da je glavna kandidatkinja u ovom trećem pokušaju popunjavanja čelne pozicije ove institucije sutkinja Matić.

Državno sudbeno vijeće dalo je pozitivno mišljenje na svojoj sjednici kandidatkinji Matić, a čeka se i mišljenje saborskog Odbora za pravosuđe, iako mišljenja niti jednog od ova dva tijela nisu obvezujuća za predsjednika Republike.