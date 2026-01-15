Benčić: Plenković se trudi biti mali Trump u maloj Hrvatskoj...

SDP i Možemo ponovili su u četvrtak stavove stranaka da neće pristati na, kako su rekli, premijerove ucjene da se troje sudaca Ustavnog suda i čelne osobe Vrhovnog suda bira "u paketu" niti će sudjelovati u takvim razgovorima.

Saborski zastupnik SDP-a Saša Đujić istaknuo je da su to dva potpuno odvojena i nespojiva procesa. Cijeli ritam i tempo izbora ustavnih sudaca diktira HDZ i oni su ti koji su ga zaustavili i blokirali postavljajući, kaže Đujić, političku ucjenu, degradirajući i omalovažavajući sve ljude iz struke, sve suce, svih ovih 13 ljudi koji su se javili na natječaj jer ih svode na puki predmet političke trgovine što je nama u oporbi neprihvatljivo i nećemo na taj dio pristati.

"Protiv toga se pobunila i Udruga sudaca. Vidjeli smo i neke istaknute suce koje ja ne podržavam u njihovim stavovima i dosadašnjem radu koji su bliski HDZ-u, kao Đuro Sessa koji se također zgraža nad ovim postupkom Andreja Plenkovića. Tu pokazuju da su potpuno promašili i da je ovo potpuno neprihvatljivo i, što je najgore, sada kada su to i shvatili, pokušavaju spinovima i obrtanjem teza za to okriviti oporbu", rekao je Đujić.

Podsjetio je da oporba ima svoj pregovarački tim koji je spreman još od studenoga prošle godine i koji je odmah spreman sjesti i razgovarati s HDZ-ovim timom, ali samo o ustavnim sucima. Kaže i da žele dogovor i da se izaberu tri suca koji će neovisno o svojim ideološkim opredjeljenjima štititi Ustav i građane.

Što se tiče izbora čelne osobe Vrhovnog suda, Đujić ističe da je jedini mogući predlagatelj predsjednik države i kada on to učini, tek tada se može krenuti razgovarati o podršci ili nepodršci kandidatima.

Đujić se osvrnuo i na premijerove teze da bi omjer na Ustavnom sudu trebao odražavati rezultat volje hrvatskih građana.

"Za birače koji su glasali na zadnjim parlamentarnim izborima vrlo je diskutabilno jesu li glasali za ovakvu parlamentarnu većinu. Zastupnici koji danas čine većinu prije tih izbora bili su žestoka oporba Plenkoviću i na temelju toga su dobili podršku birača", rekao je Đujić.

Kada bi volja birača bila kriterij za formiranje institucija onda bi u slučaju izbora veleposlanika predsjednik Milanović, koji je dobio podršku 75 posto hrvatskih građana, prema premijerovoj logici, trebao imenovati 75 posto svih veleposlanika.

Sandra Benčić iz Možemo tvrdi da je na djelu princip koji predstavlja i globalno i nacionalno najveću opasnost za parlamentarne demokracije, a to je zamjena principa dogovora i dijaloga principom sile, ucjene i prijetnje.

"To je ono što Plenković radi u Hrvatskoj. Imamo pojavu oponašatelja Trumpa diljem svijeta, a i on se ovakvim potezom trudi biti mali Trump u maloj Hrvatskoj", istaknula je Benčić.

Poručila je da ako ne povuče zahtjev o izborima sudaca "u paketu" Možemo neće sudjelovati ni u kakvim razgovorima o procesu njihova izbora.

Dodala je i da ne postoje kvote na Ustavnom sudu nego postoji dijalog i dogovor dvije trećine zastupnika oko toga tko su najbolji kandidati za Ustavni sud i tome tako treba pristupiti.

"Njegova ucjena i prisila po principu mogu što hoću pokazuje njegov strah od gubitka kontrole nad Ustavnim sudom jer postoji mogućnost da mu Ustavni sud kaže da ne može što hoće nego samo ono što je u okvirima Ustava, pa kako mu je pao Zakon o osobnoj asistenciji, tako će mu pasti i Bačićevi zakoni", tvrdi Benčić.