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MIGRACIJSKA POLITIKA

Grmoja: Što će se dogoditi ako Njemačka krene vraćati ilegalne migrante u Hrvatsku?

Piše HINA,
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Grmoja: Što će se dogoditi ako Njemačka krene vraćati ilegalne migrante u Hrvatsku?
Foto: Ana Beltran
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Predsjednik Mosta Nikola Grmoja izjavio je da Hrvatska godinama nema jasnu i odgovornu politiku prema ilegalnim migracijama, premda je, kaže, riječ o jednom od najvažnijih pitanja za sigurnost Europske unije

Zastupnici Mosta kritizirali su u četvrtak Vladinu migracijsku politiku te atmosferu u Hrvatskom saboru, upozorivši da se političkim sukobima i PR-ovskim dosjetkama javnosti odvlači pozornost od tema koje izravno utječu na sigurnost i budućnost Hrvatske.

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja izjavio je da Hrvatska godinama nema jasnu i odgovornu politiku prema ilegalnim migracijama, premda je, kaže, riječ o jednom od najvažnijih pitanja za sigurnost Europske unije. „Godinama smo tražili snažniju zaštitu hrvatske državne granice i slanje jasne odvraćajuće poruke. Kroz Hrvatsku su prošli deseci tisuća ilegalnih migranata, a Vlada nikada nije odgovorila što će se dogoditi ako države poput Njemačke počnu vraćati osobe koje su preko hrvatskog teritorija ušle u Europsku uniju", rekao je Grmoja na konferenciji za novinare u Saboru.

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Osvrnuo se i na posjet ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana Islamabadu te zajedničko priopćenje Hrvatske i Pakistana, u kojem se navodi suradnja na području migracija i mobilnosti radne snage te potencijal legalnih puteva za dolazak pakistanskih radnika u Hrvatsku.

„Ministar je u Saboru pokušao osporiti ono što jasno piše u zajedničkoj izjavi. Vlada mora otvoreno reći hrvatskim građanima kakvu migracijsku politiku provodi, koliko stranih radnika namjerava dovesti i iz kojih zemalja", istaknuo je Grmoja i opetovao da se Most zauzima za ograničen i strogo kontroliran uvoz strane radne snage, uz jasne sigurnosne provjere i zaštitu hrvatskih građana.

Miletić: Nulta tolerancija prema ilegalnim migracijama

Zastupnik Marin Miletić istaknuo je kako se Most protivi prihvatu ilegalnih migranata i politici nekontroliranog useljavanja, naglasivši da azilantsku politiku treba jasno odvojiti od privremenog angažiranja stranih radnika. „Most se zauzima za nultu toleranciju prema ilegalnim migracijama", rekao je Miletić.

 Poručio je da, kada je riječ o stranim radnicima, država mora unaprijed znati kojih radnika treba, koliko ih treba, za koji posao i na koje razdoblje. "Ako je riječ o projektu koji traje četrnaest mjeseci, radnik dolazi na temelju ugovora, uredno odrađuje i bude plaćen za svoj posao, a nakon završetka ugovora vraća se u svoju zemlju“, rekao je Miletić.

Poručio je kako žele da Hrvatska ostane sigurna zemlja u kojoj žene, djeca i obitelji mogu živjeti bez straha te u kojoj se svi građani mogu slobodno kretati i odijevati kako žele.

Ante Kujundžić ustvrdio je da hrvatskoj politici već dugo nedostaju kultura dijaloga, odgovornost i spremnost za ozbiljnu raspravu. Posljednje sukobe u Hrvatskom saboru ocijenio je političkim i komunikacijskim cirkusom kojim se u drugi plan guraju pitanja poput onečišćenja u Lici i mogućih posljedica za zdravlje ljudi.

Kujundžić: PR-ovske dosjetke radi podjele na 'nas' i 'njih'

„Dok se javnost danima bavi izrazima poput ‘mucice’ i međusobnim političkim prepucavanjima, prestali smo govoriti o činjenici da je Lika zatrovana. I nije riječ samo o Lici. Dolazim iz Imotske krajine, gdje u rijeci Vrljici više nema ni raka ni pastrve. Umjesto ozbiljne rasprave o vodi, okolišu i zdravlju građana, dobili smo PR-ovski cirkus“, rekao je Kujundžić.

Posebno je kritizirao posprdan odnos prema upozorenjima zastupnika Zvonimira Troskota o kvaliteti vode, ocijenivši neprimjerenom izjavu predsjednika Hrvatskog sabora kojom je upitao piju li životinje vodu iz izvora. „Takve izjave pokazuju nerazumijevanje ozbiljnosti situacije. Istodobno bilježimo rast broja oboljelih od karcinoma, neplodnosti, spontanih pobačaja i prijevremenih poroda. U zemlji za koju stalno ponavljamo da ima čistu vodu, zrak, more i planine moramo se zapitati zašto se ti pokazatelji pogoršavaju“, kazao je Kujundžić.

 Poručio je da, umjesto da se građanima kaže gdje je sustav zakazao i tko je odgovoran pred javnost se bacaju PR-ovske dosjetke kako bi se građani ponovno podijelili na ‘nas’ i ‘njih’.

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