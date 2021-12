Potpredsjednik Mosta i saborski zastupnik Nikola Grmoja u Šibeniku je održao tiskovnu konferenciju na temu referenduma protiv Stožera i covid-potvrda za što se diljem države prikupljaju potpisi.

- Vidite kakvi su vremenski uvjeti, nitko nikad u povijesti Hrvatske nije skupljao potpise po ovakvom vremenu, ali to samo pokazuje kolika je želja i entuzijazam naših volontera diljem države da pokažemo što mislimo o upravljanju ovom krizom, kompromitiranom stožeru i o onima koji su proslavljali svoje izborne pobjede. Tada virusa nije bilo, kao što ga nije bilo ni kada su feštali na Pelješkom mostu. A kada je trebalo terorizirati građane, tada imamo plašenja sa svih strana. Vrijeme je da se vrati razum u upravljanje ovom krizom, vrijeme je da zaštitimo i znanost od ovog kompromitiranog Stožera, vrijeme je da pošaljemo poruku da covid-potvrde, a to su sada i znanstveno utemeljene činjenice, ne pomažu u sprečavanju širenja zaraze - rekao je Grmoja pored štanda za prikupljanje potpisa za referendum protiv covid-potvrda na šibenskoj tržnici, javlja ŠibenikIN.

- Mjere su uvedene kako bi se ljude indirektno prisililo na cijepljenje. Cijepljenje mora biti osoban odabir, ljudi sami trebaju procijeniti rizike. Ovo nije referendum protiv cijepljenja, već protiv covid-potvrda i protiv kompromitiranog Stožera, a cijepiti se može svatko tko želi. Ovo je zadnja prilika za prebrojavanje, svi oni koji su protiv ovakvog načina upravljanja krizom imaju sada priliku dati svoj glas, ustati i izaći na štandove i potpisati se. Sigurno će ovo utjecati na to kakve ćemo mjere u perspektivi imati. U srijedu se u Saboru glasa o zakonu po kojem se covid-potvrde uvode u "određene prostore", što omogućuje da ih Stožer uvede svugdje - rekao je Grmoja.

- Osim toga, najavljuje se i mogućnost, a to dolazi iz Europske komisije, obveznog cijepljenja, a znamo koliko su nažalost naši političari poslušni u svemu što dolazi iz Bruxellesa - naglasio je.

Objasnio je i je li odabrao Šibenik kao odgovor Hrvoju Zekanoviću koji je u govoru u Saboru prozvao zastupnike desnih stranaka da su, izbjegavajući jasno pozvati građane na cijepljenje, odgovorni za visoku smrtnost u zemlji od covida.

- Nije. Ja ne želim odgovarati gospodinu Zekanoviću, niti njemu slati poruke. Sve što mi radimo je da šaljemo poruke Stožeru i Vladi RH, oni su ti koji upravljaju ovom krizom. Svatko ima pravo izreći svoj stav u javnosti, ali ono što je skandalozno je da se oporbu, koja je potpuno isključena iz upravljanja ovom krizom otpočetka, proziva odgovornom za ono što se događa oko broja smrtnih slučajeva. Dakle, odgovorni su valjda oni koji upravljaju, i za dobro i za loše. Sjetite se da su prije nekih sedam dana na HDZ-ovu Facebooku objavljena lica zastupnika Mosta s brojem umrlih u Hrvatskoj, a ja sam prozvan Nikola Ivermektin Grmoja, iako nikad taj ivermektin nisam ni spomenuo niti imam pojma o tome. Ali to je očito ta taktika da se nešto prilijepi Mostu, a zašto je gospodin Zekanović odlučio na takav način govoriti, ne znam, ali to je dosta čudan istup.

O broju dosad prikupljenih potpisa Grmoja nije htio govoriti, iznio je samo podatak da je "odaziv vrlo dobar".

- Pozivam i cijepljenje i necijepljenje da daju svoj potpis, puno ljudi koji su se cijepili potpisuju jer su svjesni da ovakav način upravljanja krizom nije dobar. Drago mi je i da je predsjednik Republike podržao ovu našu ustavotvornu inicijativu koju bi svatko normalan trebao podržati. U kriznim vremenima, odluke koje oduzimaju ljudska prava i slobode ne mogu donositi jednostavnom većinom, a to bi značilo da nekakva kompromitirana, kupljenja većina oduzima vama prava. Ovdje se radi o udaru na osobne slobode, na radna prava. Ministar Beroš nekidan u Saboru govori da se Stožer sastao samo nekoliko puta, pa tko onda donosi te odluke? Jako je bitno da ljudi jednu stvar znaju - kada vam jednom nešto uzmu, to ćete teško vratiti. Sutra će vam uskraćivati izlaske iz kuće ili putovanja, jer će procijeniti da je to potrebno zbog utjecaja na klimatske promjene. I onda bi mi trebali reći da je to u redu, jer je to za nekakvo više dobro. Zdravlje je važno, ali naši životi se ne sastoje samo od zdravlja.

Komentirao je i Zekanovićevu tvrdnju da su zastupnici desnice aktivakseri.

- To je lijepljenje etiketa. Ne znam što to znači biti antivakser, ja sam cijepio svoje dijete svim cjepivima, ali nema nikakve šanse da svoje dijete cijepim s ovim cjepivom jer ova bolest za moje dijete uopće nije opasna. Ima sam koronu, prebolio sam je, djetetu mi ništa nije bilo i netko da tjera moje dijete na cijepljenje zbog bolesti koja nije opasna za njega, o tome nema govora! - zaključio je.