Požari su izbili između Babinog Polja i Sobre te iznad Maranovića. Na terenu je interveniralo 15 vatrogasaca, a vatra je stavljena pod nadzor.
NEMA ŠIRENJA
Grom izazvao dva požara na Mljetu: Vatra je pod kontrolom
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Dva požara koja su u nedjelju izbila na otoku Mljetu uslijed udara groma lokalizirana su i nema širenja vatre, potvrdio je u ponedjeljak za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Mljet Mario Dabelić. Dabelić je rekao da su požari izbili između naselja Babino Polje i Sobra te poviše naselja Maranovići.
„Na gašenju tih požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca JVP-a Mljet“, rekao je Dabelić.
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