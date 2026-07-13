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NEMA ŠIRENJA

Grom izazvao dva požara na Mljetu: Vatra je pod kontrolom

Piše HINA,
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Grom izazvao dva požara na Mljetu: Vatra je pod kontrolom
Korčula: Jutro na požarištu izmeďu Smokvice i Blata | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požari su izbili između Babinog Polja i Sobre te iznad Maranovića. Na terenu je interveniralo 15 vatrogasaca, a vatra je stavljena pod nadzor.

Dva požara koja su u nedjelju izbila na otoku Mljetu uslijed udara groma lokalizirana su i nema širenja vatre, potvrdio je u ponedjeljak za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Mljet Mario Dabelić. Dabelić je rekao da su požari izbili između naselja Babino Polje i Sobra te poviše naselja Maranovići.

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„Na gašenju tih požara sudjelovalo je 15 vatrogasaca JVP-a Mljet“, rekao je Dabelić.

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