Požar na Korčuli pod nadzorom: Izgorjelo do 900 hektara šume, dio vatrogasaca otišao na Mljet

Požar između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor zbog čega je broj vatrogasaca na požarištu smanjen na stotinu, a dio snaga preusmjeren je na Mljet, gdje je izbio novi požar, izjavio je u ponedjeljak za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je istaknuo kako će tijekom dana požarište prelijetati i nadzirati Air Tractor. "Noć je protekla mirno i stanje je dobro, ali ti se vazda negdje učini da je zadimilo pa to provjeravaš. Air Tractor će moći ugasiti ako što bude na nedostupnom terenu. Imamo sad i požar na Mljetu pa smo poslali dio snaga i tamo", rekao je Simović.

Požar između Blata i Smokvice na predjelu Kapja izbio je u subotu poslijepodne. Požarište dugo četiri kilometra uz vatrogasce iz Dubrovačko-neretvanske županije gasile su i postrojbe iz kontinentalne Hrvatske. Prema prvim procjenama opožareno je između 800 i 900 hektara guste borove šume.