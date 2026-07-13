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MIRNA NOĆ

Požar na Korčuli pod nadzorom: Izgorjelo do 900 hektara šume, dio vatrogasaca otišao na Mljet

Piše HINA,
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Požar na Korčuli pod nadzorom: Izgorjelo do 900 hektara šume, dio vatrogasaca otišao na Mljet
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Korčula: Jutro na požarištu izmeďu Smokvice i Blata | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Vatra između Blata i Smokvice više se ne širi, a na terenu je ostalo oko 100 vatrogasaca. Novi požar izbio je na Mljetu pa su dio snaga preusmjerili na otok.

Požar između Blata i Smokvice na otoku Korčuli stavljen je pod nadzor zbog čega je broj vatrogasaca na požarištu smanjen na stotinu, a dio snaga preusmjeren je na Mljet, gdje je izbio novi požar, izjavio je u ponedjeljak za Hinu županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Simović je istaknuo kako će tijekom dana požarište prelijetati i nadzirati Air Tractor. "Noć je protekla mirno i stanje je dobro, ali ti se vazda negdje učini da je zadimilo pa to provjeravaš. Air Tractor će moći ugasiti ako što bude na nedostupnom terenu. Imamo sad i požar na Mljetu pa smo poslali dio snaga i tamo", rekao je Simović.

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Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Požar između Blata i Smokvice na predjelu Kapja izbio je u subotu poslijepodne. Požarište dugo četiri kilometra uz vatrogasce iz Dubrovačko-neretvanske županije gasile su i postrojbe iz kontinentalne Hrvatske. Prema prvim procjenama opožareno je između 800 i 900 hektara guste borove šume.

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