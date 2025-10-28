Gruzija: Vladajući traže sudsku zabranu tri oporbena bloka

Predsjednik gruzijskog parlamenta izjavio je u utorak da vladajuća stranka Gruzijski san podnosi tužbu ustavnom sudu kako bi proglasila tri najveće oporbene stranke ilegalnima. Šalva Papuašvili rekao je na konferenciji za medije da se tužbom traži sudska zabrana Koalicije za promjenu, Ujedinjenog nacionalnog pokreta bivšeg predsjednika Mihaila Sakašvilija i bloka Snažna Gruzija, koji svi imaju snažno prozapadne stavove. Predsjednik parlamenta izjavio je da sve tri stranke predstavljaju "stvarnu prijetnju ustavnom poretku", citirala je Pupašvilija gruzijska novinska agencija Interpress.

Nekada među državama s najvišim stupnjem demokracije i s najjačim prozapadnim sentimentom među nasljednicama Sovjetskog Saveza, od izbijanja rata u Ukrajini ta je zemlja postala sve autoritarnija i sve više produbljuje ekonomske veze sa susjednom Rusijom.

Gruzijski san narušio je nekada tople odnose zemlje s Europskom unijom, zamrznuvši pregovore o pristupanju te kavkaske zemlje bloku i optužujući Bruxelles za planiranje revolucije u Tbilisiju.

EU je odbacio optužbe, a Gruzijski san kaže da se i dalje želi pridružiti bloku, ali samo ako može očuvati mir s Rusijom i tradicionalne gruzijske pravoslavne vrijednosti, kako ih je stranka nazvala.

Nekoliko visokih oporbenih dužnosnika nalazi se u zatvoru, dok je policija pojačala uhićenja prosvjednika koji sudjeluju u redovitim protuvladinim prosvjedima koji traju već više od godinu dana.

Ranije ove godine, parlament je donio zakon kojim se olakšava zabrana političkih stranaka.

Poznati članovi Gruzijskog sna, uključujući Bidzinu Ivanišvilija, milijardera i bivšeg premijera kojeg se općenito smatra de facto vladarom zemlje, opetovano obećavaju zabraniti oporbene stranke zbog, kako kažu, veza s bivšim predsjednikom Mihailom Sakašvilijem, koji je u zatvoru.

Tužba stranke temelji se na rezultatima istrage parlamentarne komisije o navodnim nepravilnostima pod Sakašvilijem. Oporba kaže da se radi o propagandi.

Pitanje Sakašvilija, koji je vladao Gruzijom i djelovao kao prozapadni reformator od 2003. do 2012., duboko je razdvojilo Gruzijce, od kojih ga mnogi optužuju za nepredvidljivost, autoritarnost i razorni rat s Rusijom 2008. godine.

Trenutno služi zatvorsku kaznu za kaznena djela, uključujući zlouporabu moći, a očekuje se da će u zatvoru biti do 2034. godine.