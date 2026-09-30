Grynspan iz Kostarike vodi u utrci za glavnog tajnika UN-a

Neformalno glasanje u Vijeću sigurnosti UN-a pokazalo je u utorak da bivša potpredsjednica Kostarike Rebeca Grynspan vodi u utrci za 10. glavnog tajnika, rekli su izvori.

Četvrto tajno glasanje 15-članog vijeća uslijedilo je nakon okupljanja svjetskih čelnika na prošlotjednoj sjednici Opće skupštine.

Prvo i treće glasanje održano u srpnju i rujnu također je pokazalo tijesnu prednost Grynspan, dok je na glasanju u kolovozu na prvom mjestu bila veleposlanica Gvajane pri UN-u Carolyn Rodrigues-Birkett.

Nakon što je ranije ovoga mjeseca iz utrke ispala bivša čileanska predsjednica Michelle Bachelet, za nasljednika Antonija Guterresa natječe se sedam kandidata. Bivši premijer Portugala odlazi krajem godine nakon dva petogodišnja mandata.

O kandidatu se mora dogovoriti pet stalnih članica Vijeća sigurnosti s pravom veta - SAD, Kina, Rusija, Francuska i Velika Britanija. Kada je Guterres izabran 2016, bilo je potrebno šest krugova glasanja da se postigne suglasnost u vijeću.

Vijeće će kandidata službeno predložiti Općoj skupštini u kojoj su 193 države članice. Očekuje se da će skupština odobriti izbor vijeća.

U povijesti UN-a dugoj 80 godina nikada nije bilo glavne tajnice.