GSS Srbije za 24sata: ’Gledali smo u svaku rupu, cijevi ispod ceste, ispumpavali bunare...’

Velik broj policajaca i vatrogasaca stigao je opet u četvrtak na imanje obitelji Ilić u Banjskom Polju kraj srpskoga grada Bora, gdje od utorka traže nestalu djevojčicu Danku Ilić (2). Iako su službeno, nakon 27 sati neprekidnog pregledavanja terena, obustavili potragu, teškom mehanizacijom počeli su raščišćavati teren i pretraživati okoliš kraj vikendice.

Kako se dalo vidjeti na snimkama s terena, dio njih je i kopao oko imanja te su u jednom trenutku koristili i bager.

Njezine roditelje, Miloša i Ivanu Ilić, u četvrtak ujutro iznova su doveli u prostorije policijske uprave u Boru. Iznova su ih ispitivali o okolnostima nestanka. Kako neslužbeno doznaju srpski mediji, i dalje se radi samo o informativnim razgovorima.

- Roditelji su u srijedu razdvojeni. Svatko je bio u svojoj obiteljskoj kući, a nadzirala ih je policija. Od četvrtka su ponovno u policijskoj postaji s radnicima centra za socijalni rad - rekao je izvor iz istrage za nova.rs.

Majka je navodno odbila odgovarati na pitanja spojena na poligraf jer je rekla da je trudna. Obitelj do sada nije bila pod nadzorom centra za socijalnu skrb, a njihov maleni sin, kojem je u trenucima nestanka djevojčice majka davala piti, privremeno je smješten kod bake i djeda.

Policija zasad nije odbacila niti jednu mogućnost što je moglo biti s djevojčicom, tako niti teoriju da je oteta ili ubijena. Zato su, kako doznaju 24sata, članovi njezine obitelji od početka bili pod nadzorom i kontrolom lokalne policije te im nisu dali izravno sudjelovati u potrazi.

Psi i dronovi

Koliko je potraga za djevojčicom zahtjevna, za 24sata je rekao Aleksa Gluščević iz Gorske službe spašavanja Srbije.

- Teren je brdovit, no nema mnogo strmina. Veći problem su bili dijelovi koji su bili obrasli gustim raslinjem. Nas je policija u pomoć pozvala odmah u utorak poslijepodne i došlo je nas 31 s tri potražna psa - rekao nam je Gluščević.

Dodao je kako je na prvi pogled sve možda izgledalo kaotično. Samo tog popodneva u akciji traganja sudjelovalo je čak 500 ljudi. Čim se uspostavila koordinacija, kaže, žandarmerija je sve dobro koordinirala te su pretražili 10 četvornih kilometara.

- Bilo je zahtjevno tragati tijekom noći. Bilo je oko 10 stupnjeva, u nekoliko navrata nas je oprao pljusak. Teren smo prolaz

ili po četiri, pet puta. Osim nas pregledavali su ga potražni psi, dronovi i helikopter s termovizijskom kamerom. MUP je stvarno digao sve moguće snage kako bi našli djevojčicu - rekao je Gluščević.

Kako bi bili sigurni da djevojčicu nisu negdje "zaboravili", teren je dodatno prolazio i potražni pas. Što se ljudi iz sela tiče, GSS-ovac ima samo pohvale. Prisjetio se kako su svi surađivali, pomagali i pregledali svaki mogući pomoćni objekt.

- Po našoj statistici dijete do tri godine može prijeći od dva do tri kilometra i sve smo to uzeli u obzir. U trenutku traganja je ondje nije bilo iako je možda moguće da se nekako pojavi. Pregledali smo svaku rupu. Vatrogasci su ispumpali svaki bunar kako bi pogledali ondje, pregledan je svaki vodotok, cijevi za odvod ispod ceste, svaka brazda u šumi. Mi smo dali sve od sebe, ali i drugi. Svi su to vrlo ozbiljno shvatili - kaže Gluščević.

Iako su sad povučeni s terena, spremni su opet u potragu čim to od njih MUP zatraži, bilo na istom ili nekom drugome mjestu.

Čula se graja...

O potrazi i situaciji za medije govorio je i prvi susjed obitelji Ilić, Rade Trajković.

- Tog dana smo žena i ja postavljali foliju preko jagoda i vidjeli smo ženu s djecom. Kada su stigli ondje, čuli smo dječju graju. Poslije nekog vremena, dok smo radili, vidjeli smo policiju kako odlazi gore i jedan automobil u kojem je bio otac djevojčice. Nismo znali što se zbiva - rekao je Trajković. Prvu informaciju dali su im policajci.

- Pitali su nas jesmo li išta vidjeli, jesmo li vidjeli malu Danku. Poslije toga smo obustavili rad i uključili se u potragu kao i svi ljudi, međutim… ništa. Nadamo se da će biti najbolji ishod - rekao je Trajković.

Čudna odluka policije da potraga stane nakon 27 sati

Nakon što je majka u utorak oko 13.45 sati prijavila nestanak djevojčice, policija je odmah angažirala sve snage. Priključili su se brojni volonteri, koji su imali svoje potrage, pa je nastao kaos na terenu.

- Ljudi traže, ali se brzo opuste. To se odnosi na sve one koji za to nisu trenirani. Nemaju opremu, čeone lampe i moguće je da su prošli pored nje i nisu je vidjeli. Da je sad nađu ondje, to je poraz sustava - kaže nam stručnjak za potrage.

Policija je nakon 27 sati prekinula potragu na terenu. Hrvatski stručnjak za potrage kaže nam kako je to velika greška.

- Dijete ne stoji na mjestu već uvijek luta - kaže stručnjak.

Unatoč angažmanu policije, prema javnosti su slabo komunicirali. Izdano je upozorenje građanima ‘Amber alert’, ali ništa više od toga. Zanemarivanje javnosti dovelo je do spekulacija. Srbija zasad nije prihvatila pomoć drugih zemalja. Prvi se na raspolaganje stavio hrvatski GSS, koji ima vrlo vrijedno znanje i sposobne ljude za najteže potrage od djece do starijih ljudi.