Prije sedam godina objavili smo vijest o mladiću (20) kod Novske koji je pijan u jednoj noći ukrao pet automobila i bježao policiji. Inspiraciju za krađu imao je u videoigri Grand Theft Auto (GTA).

Nakon sedam godina stiže nastavak, GTA 2, jer manijak je u noći na četvrtak ukrao tri automobila, od kojih je dva razbio.

Kako smo doznali, prvi auto ukrao je ženi koja je netom prije toga iz njega izvadila dvoje djece, od kojih je jedno spavalo. Na kraju sumanutog pohoda vratio se na mjesto gdje je ukrao prvi auto i gotovo je pregazio njezinog supruga.

S prvim autom zakucao se u stablo, drugog je ostavio u blatu, a trećeg na parkiralištu.

Policija nam je potvrdila priču.

Objavili su kako za sve sumnjiče 27-godišnjaka koji je imao 0.86 promila alkohola u krvi. U pritvoru je, a sumnjiče ga za tri kaznena djela Neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari.

Kako smo doznali, nakon cjelonoćne drame, otišao je doma mami na počinak.

Uhitili su ga ujutro kad se spremao na posao.

Priopćenje policije:

Zbog sumnje u počinjena tri kaznena djela Neovlaštene uporabe tuđe pokretne stvari dovršeno je kriminalističko istraživanjem nad 27-godišnjakom. On je u srijedu, 6. listopada, u noćnim satima, u mjestu Nova Subocka, na novljanskom području, ušao u nezaključano osobno vozilo 39-godišnjeg vlasnika, kojeg je pomoću ključa stavio u pogon i odvezao se do mjesta Kozarice, gdje je uslijed neprilagođene brzine, izgubio nadzor i udario u stablo, nakon čega je vozilom napustio mjesto prometne nesreće. Potom je također zbog neprilagođene brzine, po izlasku iz zavoja, udario u propisno parkirano vozilo, napustio mjesto događaja i nedugo nakon toga ostavio vozilo. Zatim je u mjestu Kozarice, ušao u nezaključano osobno vozilo 31-godišnjeg vlasnika kojeg je stavio u pogon i s kojim se odvezao u blizinu mjesta Lipovljana, nakon čega je ušao u nezaključano osobno vozilo 43-godišnjakinje s kojim se odvezao do mjesta Nova Subocka i ostavio vozilo na parkiralištu. Osumnjičeni je uhićen, a izvršenim alkotestiranjem je utvrđeno da je bio pod utjecajem alkohola od 0,86 promila. On je zbog počinjenih kaznenih djela uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku ove Policijske uprave, dok će zbog prometnih nesreća protiv njega biti podnijet obavezni prekršajni nalog.