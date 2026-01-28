Gubici povijesnih razmjera: Rusi izgubili više od milijun vojnika u ratu, više nisu ekonomska sila

Gotovo četiri godine od početka invazije na Ukrajinu, Rusija je izgubila oko 1,2 milijuna vojnika koji su ubijeni, ranjeni ili nestali, što predstavlja stopu žrtava kakva za jednu veliku vojnu silu nije zabilježena još od Drugog svjetskog rata, navodi se u novom izvješću uglednog međunarodnog think-tanka.

Ogroman ljudski danak osigurao je tek relativno male teritorijalne dobitke na bojištu. Od 2022. godine Rusija je povećala količinu ukrajinskog teritorija pod svojom kontrolom za samo 12 posto, stoji u izvješću Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS). Ovo izvješće dovodi u pitanje pretpostavke koje su se pojavile u mnogim krugovima, uključujući i Bijelu kuću, da je ruska pobjeda u Ukrajini neizbježna i da samo što nije stigla.

Gubici povijesnih razmjera

Usporedbe s drugim sukobima u kojima su sudjelovale velike sile od Drugog svjetskog rata čine moskovske gubitke još frapantnijima. Sjedinjene Američke Države izgubile su oko 57.000 vojnika u Korejskom ratu i 47.000 tijekom Vijetnamskog rata. Ruski gubici u Ukrajini su pet puta veći od ukupnih gubitaka iz svih ruskih i sovjetskih ratova od Drugog svjetskog rata zajedno, uključujući rat u Afganistanu i dva čečenska rata, navodi se u izvješću.

Rusija i Ukrajina ne objavljuju detaljne podatke o svojim borbenim žrtvama. Međutim, prema procjenama iznesenim u izvješću, ukrajinski gubici, koji uključuju ubijene, ranjene i nestale, kreću se između 500.000 i 600.000. S druge strane, ista brojka za Rusiju iznosi 1,2 milijuna. Kada je riječ o poginulima na bojnom polju, Rusija je, prema izvješću, izgubila između 275.000 i 325.000 vojnika, u usporedbi sa 100.000 do 140.000 na ukrajinskoj strani.

"Podaci sugeriraju da Rusija nipošto ne pobjeđuje", pišu autori izvješća.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je na Svjetskom ekonomskom forumu u Švicarskoj ranije ovog mjeseca da je Moskva samo u prosincu gubila tisuću vojnika dnevno.

​- Ne teško ranjenih, nego mrtvih.

​- Osamdesetih godina u Afganistanu, Sovjeti su u deset godina izgubili 20.000 ljudi. Sada izgube 30.000 u jednom mjesecu - rekao je Rutte.

Golema cijena za minimalne teritorijalne dobitke

Unatoč ogromnim žrtvama, ruski predsjednik Vladimir Putin ima relativno malo toga za pokazati otkako je u veljači 2022. naredio invaziju. Američki predsjednik Donald Trump prošlog je mjeseca u intervjuu za Politico iznio drugačije viđenje.

​- Rusija ima prednost. Puno su veći. Puno su jači... U nekom trenutku, veličina će pobijediti - rekao je Trump.

Međutim, izvješće CSIS-a navodi da Ukrajina zadržava značajnu prednost kao obrambena strana na bojištu. Kijevska strategija "obrane u dubinu" - korištenje rovova, protutenkovskih prepreka, mina i drugih barijera zajedno s dronovima i topništvom - osujetila je ruske pokušaje za bilo kakvim značajnijim napretkom. U međuvremenu, omjer žrtava na bojištu ide u korist Ukrajine, i to 2,5 ili 2 naprama 1.

U posljednje dvije godine, ruski teritorijalni dobici u nekim područjima mogu se mjeriti u svega nekoliko metara dnevno. Dnevni napredak ruskih snaga - 14 metara dnevno kod Časiv Jara, 23 metra dnevno kod Kupjanska, 70 metara dnevno kod Pokrovska - manji je od onoga što su savezničke trupe postizale tijekom zloglasne Bitke na Sommi u Prvom svjetskom ratu. U toj petomjesečnoj kampanji 1916. godine britansko-francuske snage napredovale su manje od 80 metara dnevno protiv njemačkih branitelja.

"U posljednje dvije godine, ruske snage su zauzele manje od 1,5 posto ukrajinskog teritorija", navodi se u izvješću.

Rat gura Rusiju u rang trećerazredne ekonomske sile

Kod kuće, danak rata u Ukrajini učinkovito je uklonio Rusiju iz redova svjetskih gospodarskih sila.

"Rusija postaje drugorazredna ili trećerazredna ekonomska sila", stoji u izvješću, koje kao razloge navodi pad proizvodnje, slabu potražnju potrošača, visoku inflaciju i nedostatak radne snage, što je dovelo do gospodarskog rasta od samo 0,6 posto u 2025. godini. Rat ne opterećuje samo sadašnje rusko gospodarstvo, već i njegove buduće izglede.

"Iako stavke poput streljiva, uniformi i utvrda doprinose BDP-u, one ne poboljšavaju dugoročno blagostanje ili stvaranje kapitala", navodi se.

Moskva je također zaostala u visokoj tehnologiji, pri čemu se niti jedna ruska tvrtka ne nalazi među sto najvećih svjetskih tehnoloških kompanija. Na ljestvici Sveučilišta Stanford o vodećim zemljama u području umjetne inteligencije, Rusija se nalazi na 28. mjestu od 36 zemalja, iza zemalja poput Španjolske, Saudijske Arabije i Malezije.

Unatoč pesimističnoj slici koju izvješće slika za Rusiju, malo je vjerojatno da će se Putin zadovoljiti mirovnim sporazumom bez dodatnog pritiska Zapada na njegov režim. "Sjedinjene Države i Europa nisu u potpunosti iskoristile ekonomske ili vojne poluge. Bez veće boli, Putin će odugovlačiti pregovore i nastaviti se boriti - čak i ako to znači milijune ruskih i ukrajinskih žrtava", zaključuje se u izvješću.