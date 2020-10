'Gugi s nama igra nogomet, a s mamom i tatom popije i kavu!'

<p>Izlegla ga je kokoš, igra nogomet, pije kavu i živi praktički s ljudima. Gusak <strong>Gugi </strong>je vrlo vjerojatno najneobičniji ljubimac, ali obitelj <strong>Stegić </strong>iz Đakova, koji su mu vlasnici, kažu da je njima najdraži i obožavaju ga.</p><p>Gusak je odrastao u blizini samog centra grada u pravom malom vrtnom raju obitelji Stegić. Tamo se o gusku, zečevima, kokošima, macama i psima brinu mama <strong>Marina </strong>(36), tata <strong>Saša </strong>(41) te djeca <strong>Sara </strong>(12), <strong>Lana </strong>(15) i <strong>Marin </strong>(9). Nismo ih ni trebali pitati koja životinja u dvorištu im je najdraža. Odmah se vidjelo da je to - gusak Gugi.</p><p>- Gugi je u naše živote ušao sasvim slučajno. Moja mama je odlučila donijeti veće jaje za jelo. Kako smo imali kokoš koja već sjedi na jajima, eksperimentalno smo među ta jaja stavili i ovo koje je donijela moja mama. Nismo mislili da će se išta dogoditi - ispričala nam je Marina i nastavila.</p><p>- Svi pilići su se bili izlegli, a to veliko jaje je ostalo i skoro sam ga i bacila. Kad ono neobičan zvuk ispod koke. Djeca odmah skočila i sretna počela vikati da se nešto rodilo. Odmah je dobio ime Gugi - dodaje Marina.</p><p>Othranili su ga s pilićima, ali su ga ipak morali držati i u kutiji. Djeca su mu donijela i plišanu igračku kako ne bi bio usamljen.</p><p>Međutim, danas nije sam. Živi uz svoje prijatelje mačku, psa, kokoši i zečeve, ali kako je djeci on najdraži prijatelj, tako su i njemu djeca najdraži prijatelji.</p><p>- Mi se stalno družimo. Čak igramo i nogomet. Ja njemu gurnem loptu i on je meni glavom gurne nazad. Uz mamu i tatu pije čak i kavu - ispričao nam je mali Marin.</p><p>Sa svojim ljubimcem guskom pozirao je i za fotografiranje. A guska je obitelj Stegić za fotografiranje posebno uredila. Naime, na svoje bijelo perje dobio je - leptir mašnu pa je izgledao kao pravi gospodin. Nije to prvi puta, nedavno su na natjecanju ljubimaca Radija Tranzistor osvojili nagradu pa su gusku za tu čast stavili kravatu. Zbog toga je gusak Gugi prava atrakcija u Đakovu.</p><p>- Drago mi je što imamo toliko životinja. Znamo kada ih treba hraniti i brinuti o njima. One nam daju nekakve obveze i onda nam je lakše malo - ispričale su sestre Lana i Sara koje se također druže s guskom</p>