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SLUČAJ MRAOVIĆ

Guranje ruke u gaćice nije bludna radnja, ličko rukovanje i skandali hrvatskih sudova!

Piše 24sata,
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Guranje ruke u gaćice nije bludna radnja, ličko rukovanje i skandali hrvatskih sudova!
Preminuo Joso Mraovi?, poznat po presudi za "li?ko rukovanje" | Foto: Dino Stanin/PIXSELL
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Sudac Branko Milanović je u prvom suđenju, šokantno, oslobodio Mraovića zaključivši kako ni prst ni anus nisu spolni organi pa se to ne može smatrati silovanjem te je ustvrdio da je to “isto što i rukovanje”

Oslobađajuća presuda Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, kojom je 24-godišnji državljanin Turske oslobođen optužbe za bludne radnje nad mladom ženom u zagrebačkom noćnom klubu, izazvala je žestoke reakcije. Odvjetnik Vlaho Hrdalo problematičnim smatra obrazloženje prema kojemu namjera zadiranja u spolni integritet nije dovoljna za postojanje kaznenog djela. Hrdalo je presudu na LinkedInu nazvao "antikanonom", izrazom kojim opisuje sudsku odluku za koju smatra da je toliko pogrešna da bi se mogla proučavati kao primjer loše sudske prakse.

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Tužiteljstvo je navelo da je optuženi imao "nakanu zadiranja u spolni integritet" žrtve. Sud je ocijenio da je takva formulacija preširoka, neprecizna i nedovoljno određena te zaključio da opisano djelo, na način na koji je navedeno u optužnici, nije kazneno djelo. Hrdalo, međutim, smatra da je upravo takvo obrazloženje pravno problematično. Posebno ističe dio presude u kojem se, prema njegovu tumačenju, navodi da radnje nisu poduzete s ciljem zadovoljenja spolnog nagona, nego "u nakani zadiranja u spolni integritet".

Presuda je to koja je podsjetila i na slučaj "ličko rukovanje". Podsjetimo, radilo se o slučaju ličkog moćnika Jose Mraovića. On je 2005. godine američkoj košarkašici, koja je nastupala za košarkaški klub u Gospiću, ušao u hotelsku sobu i u gnjusnom napadu gurnuo joj prst u anus. 

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Sudac Branko Milanović je u prvom suđenju, šokantno, oslobodio Mraovića zaključivši kako ni prst ni anus nisu spolni organi pa se to ne može smatrati silovanjem te je ustvrdio da je to “isto što i rukovanje”, nakon čega je nastao termin "ličko rukovanje".

Mraović je unatoč skandaloznoj oslobađajućoj presudi suca Milanovića naknadno osuđen na riječkom sudu nepravomoćno na tri godine, a kasnije mu je potvrđena pravomoćna presuda na dvije godine zatvora.

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Mraović se kasnije žalio na presudu Europskom sudu za ljudska prava. Mraović je pred sudom u Strasbourgu tvrdio da mu je država povrijedila pravo na pošteno suđenje jer mu se za silovanje afro-američke košarkašice, koja je stanovala u njegovu hotelu dok je igrala u gospićkom košarkaškom klubu, sudilo iza zatvorenih vrata. No, sud je odlučio da mu prava nisu povrijeđena.

Preminuo je krajem 2020. godine zbog komplikacija od koronavirusa.

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