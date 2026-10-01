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'DONACIJA ZA KUPANJE'

Gurnuo Srbina u more zbog majice Crvene zvezde. Navijači Hajduka platili su mu kaznu

Piše 24sata,
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Gurnuo Srbina u more zbog majice Crvene zvezde. Navijači Hajduka platili su mu kaznu
Foto: pod biokovom
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Ipak, nije napadač jedini imao problema. I sama žrtva je završila iza rešetaka

Sjećate se incidenta iz Makarske u kojem je sredinom rujna muškarac (43) gurnuo Srbina u more zbog majice Crvene zvezde? Priča je dobila novi epilog. Naime, muškarac je kažnjen s kaznom od 700 do 4000 eura zbog narušavanja javnog reda i mira. Društvo prijatelja Hajduka Makarska objavilo je na Facebooku da su uspješno prikupili iznos novčane kazne i sudskih troškova njihovom članu.

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- Hvala svima koji su od sinoć donirali - skupljen je cijeli iznos za kaznu i troškove postupka! - kratko su napisali. Donacije su skupljali pod nazivom 'Donacija za kupanje'.

Ipak, nije napadač jedini imao problema. I sama žrtva je završila iza rešetaka, nakon što je otkriveno da je na društvenim mrežama veličao osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te ujedno pogrdnim sadržajima vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane. Dobio je 14 dana zatvora.

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