Gurnuo Srbina u more zbog majice Crvene zvezde. Navijači Hajduka platili su mu kaznu

Sjećate se incidenta iz Makarske u kojem je sredinom rujna muškarac (43) gurnuo Srbina u more zbog majice Crvene zvezde? Priča je dobila novi epilog. Naime, muškarac je kažnjen s kaznom od 700 do 4000 eura zbog narušavanja javnog reda i mira. Društvo prijatelja Hajduka Makarska objavilo je na Facebooku da su uspješno prikupili iznos novčane kazne i sudskih troškova njihovom članu.

- Hvala svima koji su od sinoć donirali - skupljen je cijeli iznos za kaznu i troškove postupka! - kratko su napisali. Donacije su skupljali pod nazivom 'Donacija za kupanje'.

Ipak, nije napadač jedini imao problema. I sama žrtva je završila iza rešetaka, nakon što je otkriveno da je na društvenim mrežama veličao osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića te ujedno pogrdnim sadržajima vrijeđao Republiku Hrvatsku i njezine građane. Dobio je 14 dana zatvora.